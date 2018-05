S cvetom pred puške in druge zgodovinske fotografije

Svetovno znani fotograf Marc Riboud je kot član agencije Magnum Photos dolga leta deloval kot fotoreporter, vzporedno pa snoval svoj avtorski opus, ki je nastajal predvsem na njegovih številnih potovanjih po vsem svetu

Marc Riboud: Washington, 1967

V Galeriji Jakopič v Ljubljani bodo danes, 29. maja ob 20.00 odprli pregledno fotografsko razstavo z naslovom Marc Riboud: Čuječi popotnik. Zavedni fotograf, ki sta jo pripravili kuratorki Marija Skočir in Lorène Durret. Riboud je bil eden od zgodnjih članov agencije Magnum Photos in čeprav se je leta 1979 odločil za samostojno pot, je ostal zvest predvsem skupnim idejam ustanoviteljev Magnuma, ki so mu po sprejemu leta 1953 pri fotografskem delu puščali dovolj prostora za razvijanje lastnega avtorskega izraza. Kar je Riboud iz fotoreportaže vzel s seboj, je sposobnost ujetja trenutka. "Čakam na odločilni trenutek. Navadno ga zamudim ali se mu izognem, ker bolj uživam v trenutkih, ki trajajo."

Svetovno znani fotograf Marc Riboud (1923–2016) se je v zgodovino fotografije zapisal z nekaterimi ikoničnimi podobami in edinstvenimi fotografskimi popotovanji v dežele na Daljnem vzhodu, ki so bile do tedaj fotografom nedostopne. Od Zazouja, igrivega pleskarja Eifflovega stolpa, do mlade ameriške aktivistke, ki je v protestu proti vojni v Vietnamu pred bajonete pušk stopila s cvetom v roki, prek portretov svetovnih voditeljev v odločilnih zgodovinskih trenutkih, do brezimnih posameznikov - vse to so fotografske podobe, ki so se zapisale v naš kolektivni spomin in jih razstavljajo ter hranijo najpomembnejše galerije in muzeji sveta.

Na razstavi v Galeriji Jakopič bo predstavljen izbor 212 fotografij, v katerem je več kot tretjina vintage fotografij iz družinske zapuščine Marcovih otrok. Razstava uvodoma postavlja Riboudovo delo v srednje in vzhodnoevropski kontekst z razširjeno predstavitvijo njegovega dela v Jugoslaviji in na Češkoslovaškem od petdesetih do osemdesetih let prejšnjega stoletja – ne z namenom vzpostavljati razlike v interpretaciji moči fotografskega medija glede na regionalne okvire, temveč, ravno nasprotno, pokazati avtorjevo odliko, izstopiti iz svojega zahodnjaškega načina gledanja. Njegova pot proti vzhodu in jugu, ki ji sledi izbor razstave prek Riboudovih najljubših azijskih in afriških držav, postavlja običajne razmisleke o fotožurnalizmu v drugačno luč.

Razstavo je kurirala Marija Skočir v sodelovanju s kuratorko Riboudovega arhiva Lorène Durret in Marcovo ženo Catherine Riboud. V založbi Galerije Jakopič je izšel vodnik z dvajsetimi Riboudovimi fotografijami, razstava pa se povezuje tudi s prodajno razstavo Marca Ribouda z naslovom Izbrani pogledi v Galeriji Fotografija.

Marc Riboud se je rodil v Saint-Genis-Lavalu pri Lyonu leta 1923. Na svetovni razstavi (Exposition Universelle) v Parizu je leta 1937 posnel svoje prve fotografije – z majhnim fotoaparatom Vest Pocket Kodak, ki ga je dobil od očeta za 14. rojstni dan. Med drugo svetovono vojno se je pridružil odporniškemu gibanju. Med letoma 1945 in 1948 je študiral strojništvo na Ecole Centrale v Lyonu, tri leta pozneje pa se je odločil, da postane fotograf. Leta 1953 je bila v reviji Life objavljena njegova prva fotografija – pleskar na Eifflovem stolpu, zaradi katere sta ga Henri Cartier-Bresson in Robert Capa povabila v agencijo Magnum Photos. Leta 2011 je muzeju za moderno umetnost v Parizu (Centre Georges Pompidou) doniral 192 originalnih fotografij, ki jih je posnel med letoma 1953 in 1977. Za svoje delo je prejel številne prestižne nagrade; njegove fotografije so razstavljena v muzejih in galerijah v Parizu, New Yorku, Šanghaju, Tokiu...