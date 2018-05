O vojni in miru

Nova Gorica bo med 1. in 8. junijem že tretje leto zapored v znamenju knjige

Med 1. in 8. junijem bo v Novi Gorici že tretjič potekal festival Mesto knjige v organizaciji Društva humanistov Goriške in revije Razpotja. Po prvih dveh edicijah, ki sta potekali na temo meje in mesta, se bodo tokrat ob 100. obletnici konca velike vojne podali v raziskovanje velikih zgodb o vojni in miru. V osmih dneh se bo zvrstilo več kot 20 dogodkov, na knjižnem sejmu pa se bo predstavilo več kot 20 založb.

Festival bodo odprli 1. junija ob 19. uri v avli Mestne občine Nova Gorica. Gostili bodo pisateljico judovsko-palestinskih korenin, Widad Tamimi, ki bo v pogovoru z novinarko Patricijo Maličev predstavila svoj roman Vrtnice v vetru. Slovenski prevod romana je izšel marca letos pri založbi Sanje, v izvirniku pa leto prej pri italijanski založbi Mondadori. Večer se bo nadaljeval s pripovedovalsko-glasbenim dogodkom Mesto, morje, gozd. Z ljudskimi in avtorskimi pripovedkami ob glasbeni spremljavi nam bodo pripovedovalke Špela Frlic, Tjaša Koprivec in Anja Novak pričarale pravljično vzdušje. Sledil bo koncert imaginarnega folk tria Širom.

V soboto, 2. junija vas bo Kaja Širok, direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije in avtorica projekta Topografije spomina, popeljala na sprehod od Gorice do Nove Gorice in vas seznanila z osebnimi spomini tukajšnjih prebivalcev. Po sprehodu bo sledil pogovor z avstrijskim urednikom, pesnikom in prevajalcem Ludwigom Hartingerjem, ki bo z Nejcem Rožmanom Ivančičem spregovoril o svojem delu in pesniški zbirki Ostrina bilk, ki jo je napisal v slovenščini.

V ponedeljek, 4. junija, bo Mesto knjige obiskal večkrat nagrajeni slovenski stripar in ilustrator Damijan Stepančič. Po otvoritvi razstave ilustracij iz slikanice Anton!, ki govori o izkušnjah ilustratorjevega pradedka na soški fronti, se bo z avtorjem o njegovem delu pogovarjala literarna kritičarka Ana Geršak.

V torek, 5. junija, bodo na Bevkovem trgu ob 12.00 odprli knjižni sejem. Ob 19.00 se bo Nadja Velušček pogovarjala s tržaško avtorico bosanskih korenin, Diano Bošnjak Monai o njeni knjigi Iz Sarajeva z ljubeznijo (Da Sarajevo con amore), ki je čudovit dialog vnukinje z dedkovimi dnevniškimi zapisi v času obleganja Sarajeva. Večer bodo zaključili s predstavitvijo najnovejše knjige urednika in novinarja Alija Žerdina, Ujetniki omrežij, ki je izšla letos pri založbi UMco. Z avtorjem se bo pogovarjal urednik revije Razpotja Luka Lisjak Gabrijelčič.

V sredo, 6. junija, bo večer spet v znamenju letošnje teme festivala, vojne in miru. Ob 19.00 bodo gostili novinarko, prevajalko in publicistko Alenko Puhar, ki bo predstavila svoj najnovejši prevod, monografijo Partizanski kirurg, v kateri novozelandski kirurg Lesley Rogers pripoveduje o svojih izkušnjah z jugoslovanskimi partizani. Ob 20.00 pa še Sarivala Sosiča, ki se je z romanesknim prvencem Starec in jaz uvrstil med finaliste za letošnjo nagrado kresnik.

V četrtek, 7. junija ob 18.00 bo profesor Matija Tuma, vnuk znamenitega Henrika Tume, predstavil knjigo Zgodba rodbine Tuma, ob 19.00 pa bosta Lenart J. Kučić in Filip Dobranić iz ekipe portala Danes je nov dan spregovorila o digitalnih in virtualnih vojnah. Večer bodo sklenili z verzi in glasbo dua Via Poetica, v katerem pesnita in muzicirata Esad Babačić in Andraž Polič.

Zadnji dan festivala 8. junija ob 18.00 bo Igor Škamperle predstavil svojo prvo knjigo Sneg na zlati veji, ki je letos ponovno izšla pri založbi Sidarta. Ob 19.00 se bo predstavila vitezinja poezije 2018, Nina Dragičević, ki bo spregovorila o svojem ustvarjanju, v katerem se med drugim posveča literaturi, glasbi, raziskovanju zvoka, radiu in urednikovanju. Zatemnitev festivala bo pripadla filozofu Petru Mlakarju, ki je z Draganom Živadinovom spisal tekstualno maso za uprizoritev Odilo. Zatemnitev. Oratorij. O smrti, erotiki, pozabi, vojni, Bogu, Odilu Globočniku in še čem bo pridigal ob 20.00.