Policisti pričakujemo, da se navedbe Vinka Gorenaka ustrezno razišče in sankcionira

Sindikat policistov Slovenije izraža skrb zaradi zapisa Vinka Gorenaka, da "politični levičarji načrtujejo nasilje v primeru vlade Janeza Janše"

Mladi Vinko Gorenak v času, ko je bil še miličnik (fotografijo je izbralo uredništvo Mladine)

© osebni arhiv Vinka Gorenaka

Spoštovani, v Sindikatu policistov Slovenije (SPS) smo prejeli večje število pritožb oziroma izražanja pomislekov, da je varnost policistov ogrožena in da ni zagotovljena notranja varnost v policiji. Policisti izražajo skrb zaradi objave poslanca Državnega Zbora Republike Slovenije in kandidata za poslanca dr. Vinka Gorenaka na svojem spletnem blogu.

Poslanec navaja, da je prejel elektronsko sporočilo vodstvenega delavca policije, ki ga imenuje »meni znanega policijskega šefa«, kjer naj bi vodstveni delavec policije vidnemu članu politične stranke posredoval operativne podatke policije.

V Sindikatu policistov Slovenije ne moremo soditi o zanesljivosti ali nezanesljivosti objave, niti resničnosti ali neresničnosti vsebine domnevne operativne informacije, smo pa dolžni od vodstva policije zahtevati, da glede na resnost varnostnih tveganj, ki izhajajo iz objave poslanca, sproži vse ustrezne postopke v skladu s Pravilnikom o notranji varnosti v Policiji (Uradni list RS, št. 67/14), da se nemudoma zagotovi varnost policistov.

Posredovanje operativnih podatkov osebam, ki do teh podatkov niso upravičene resno ogroža varnost policistov in profesionalnost pri izvajanju operativnih nalog policije. Ne glede na resničnost ali neresničnost posredovanih podatkov je razbrati, da domnevno obstaja sistem vzporednega obveščanja politike o operativnih informacijah policije, kar predstavlja resno in neposredno ogrožanje varnosti policistov. Ob takšnih resnih obtožbah o domnevnem posredovanju operativnih podatkov policije, namreč meče velik madež na to, da se nepoklicanim osebam posredujejo tudi podatki, ki vplivajo na varnost policistov (podatki o tajnih delavcih, bivališčih policistov, gibanje in razporeditev policijskih sil v operativnih akcijah in postopkih in podobno). Zaradi same varnosti policije in policistov je zato vodstvo policije dolžno storiti vse potrebno, da se navedbe ustrezno raziščejo ter v primeru potrditve sumov sproži ustrezne delovnopravne in druge postopke, v primeru zavrnite obtožb pa se javnosti posreduje jasno in nedvoumno sporočilo, da smo tako policisti, kot policija pri svojem delu politično nepristranski in svoje delo opravljamo požrtvovalno in profesionalno.

Ob takšnih resnih obtožbah o domnevnem posredovanju operativnih podatkov policije, namreč meče velik madež na to, da se nepoklicanim osebam posredujejo tudi podatki, ki vplivajo na varnost policistov (podatki o tajnih delavcih, bivališčih policistov, gibanje in razporeditev policijskih sil v operativnih akcijah in postopkih in podobno).

Zaradi navedenega pričakujemo, da se bo Odbor za integriteto in etiko v policiji do takšnih ravnanj ostro odzval, distanciral ter zavaroval varnost Policije. Tako kot se je navedeni Odbor v preteklosti opredeljeval do domnevno nesprejemljivih ravnanj policistov, ki imajo bistveno manjšo težo od obtožb, ki smo jih navedli zgoraj. Samo za primer lahko navedemo negativno mnenje Odbora do tetovaž policistov in ocenjevanje njihove primernosti, zaradi katerega so bili določeni policisti že deležni delovnopravne obravnave.

V Sindikatu policistov Slovenije od vodstva policije pričakujemo, da bo storilo vse, da se navedbe poslanca o domnevni izdaji (domnevnih) operativnih podatkov policije ustrezno raziščejo, sankcionirajo in da se zagotovi varnost policistov.

Glede na to, da je v sporni objavi kot posredovalec operativnih podatkov policije naveden vodstveni delavec policije, v Sindikatu policistov Slovenije pričakujemo tudi takojšen odziv Združenja policijskih šefov!