Lokalni policiji je resno spodletelo, da bi zavarovala temeljne človekove pravice

Odziv direktorja in umetniškega direktorja Slovenskega mladinskega gledališča na incident v Brnu

Prizor, ko so oder okupirali desničarski skrajneži

© Robert Vystrčil

V imenu Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana, Slovenija, odločno protestirava proti dogodkom, ki so se pripetili med izvedbo naše predstave Naše nasilje in vaše nasilje 26. maja 2018 na festivalu Divadelní Svět Brno v Brnu na Češkem.

Predstavo je brutalno prekinila skupina nasilnih desničarskih skrajnežev, znanih kot Slušní lidé (Spodobni ljudje), ki so začeli sredi predstave vpiti in obmetavati igralce s papirjem, nato pa so prišli na oder, se postavili v vrsto in igralce potisnili v ozadje odra ter pozneje po njih pljuvali. Na odru so ostali 40 minut in tako večini občinstva kratili pravico do ogleda predstave.

Čeprav je bila policija vsepovsod okoli gledališča, ni hotela posredovati, češ da ima skupina pravico do izražanja svojega mnenja. Ali to pomeni, da vsakokrat, ko nam kakšna gledališka predstava ni všeč, lahko vdremo na oder in protestiramo? Vodstvo Slovenskega mladinskega gledališča je skupaj z organizatorji festivala vztrajalo in zahtevalo, naj se policija odzove, vendar so nam rekli, da ni prišlo do nobenega pravega nasilja, zato tega ne more narediti. To pomeni, da se brnska policija, orodje čeških oblasti, ni odzvala, preprečila nasilja in zavarovala svobode govora in umetniškega izražanja, temveč je, preden je posredovala, raje čakala na to, da je do nasilja prišlo.

Predstavo nam je potem uspelo odigrati v celoti, in tako smo, skupaj s češkim občinstvom, ubranili temeljne pravice svobodne in demokratične družbe, oblastem mesta Brno in lokalni policiji pa je resno spodletelo, da bi zavarovala gledališče iz tujine, eno najbolj znanih kulturnih ustanov v Sloveniji, pa tudi temeljne človekove pravice, s čimer je našo skupino izpostavila resnemu tveganju, da bo podvržena nečloveškemu ravnanju.

Češka republika je sekularna in demokratična država, zatorej je dogodek, do katerega je prišlo v Brnu, nesprejemljiv.

Tibor Mihelič Syed, direktor

Goran Injac, umetniški direktor