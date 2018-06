Manj kršitev volilnega molka kot na prejšnjih parlamentarnih volitvah

V času volilnega molka 177 prijav, inšpektorat jih obravnava 66

Govorniški oder na Gospodarskem razstavišču čaka predstavnike političnih strank

© Borut Krajnc

Dežurna služba ministrstva za notranje zadeve je od začetka volilnega molka, ki se je začel v soboto opolnoči, in do zaključka danes ob 19. uri, prejela 177 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Inšpektorat za notranje zadeve na podlagi prejetih obvestil obravnava 66 zadev, za katere obstaja sum, da gre za kršitev volilnega molka.

Za 111 obvestil so takoj ugotovili, da ne gre za kršitev volilnega molka oziroma so se nanašala na zadeve, ki so že v obravnavi, je zapisano na spletni strani ministrstva.

Ostalih 66 prijav pa obravnava inšpektorat za notranje zadeve. Največ (17) obravnavnih zadev se nanaša na prijave glede objav na družbenih omrežjih, sledijo prijave glede deljenja volilne propagande (14). Danes so prejeli tudi devet obvestil o prejetih sms sporočilih.

Na zadnjih državnozborskih volitvah je bilo prijav domnevnih kršitev volilnega molka več, kar 304, obravnavali pa so 244 prijav.