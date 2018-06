REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Od 30. avgusta do 2. septembra bo v puljskem Fortu Punta Christo potekala sedma edicija Dimensions Festivala, na katerem bo premierno nastopil tudi slovenski producent in DJ Alleged Witches, znan tudi pod imenom Christian Kroupa. Njegove dosedanje glasbene izdaje so izšle na založbah, kot so Meda Fury pod okriljem R&S Records, pri kateri je izšel tudi njegov remix Alex Smoke-a, kompilaciji Fabric 90 Mix ter nedavno tudi na kompilaciji Elektroliza - Elektro City Ljubljana. Na ljubljanskem dogodku v Channel Zeru bodo za podporo poskrbeli še zvočni selektorji Tritch, Roli in Marta. V K4 bodo ob 2. obletnici ekipe Just us nastopili trije gostje iz Berlina Laurine, Cecilio in DJ Tree. V Trnovskem pristanu bodo na drugi epizodi serije dogodkov Synthetic Series nastopili člani ekipe Synaptic in Sezam: Nitz, Utti, Softskinson in Levanael.

DJ Alleged Witches

Petek, 8. junij

(16.00): Trnovski pristan Ljubljana: Synthetic Series S04e02: Synaptic X SEZAM (Nitz, Utti, Softskinson in Levanael)

CW9mOEjpWY4

(20.00): Božidar Ljubljana: Borka-Like a Jungle Sometimes (DJ set)

SkfG9pQR_B4

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (cl_tr)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Papi)

(23.00): K4 Ljubljana: 2 Years of Just us w/ Slow Life (Veliki oder: Laurine, Cecilio, DJ Tree. Mali oder: Just us; vizualije: fšk, Nika)

kAWAtD_HM74

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: AXS (Glitteris, Nulla, R36)

Sobota, 9. junij

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Vuka)

(22.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Dimensions Festival International Series: Ljubljana (Alleged Witches, Tritch, Roli, Marta)

NMpftNqXnZA

(23.00): K4 Ljubljana: Just A Dance (Elovetric, Von Meister, DEN7EL; VJ: 5237)

G8mD3PqY_io