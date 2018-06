Manipulacije zgodovine in sledovi vsakdanjega življenja

Dvojna razstava del Anne Zvyagintseve in Nikite Kadana, nastalih po dvomesečnem rezidenčnem bivanju v Ljubljani.

Nikita Kadan

V KC Tobačna 001 v Ljubljani bodo danes, 5. junija ob 20.00 odprli razstavi Anne Zvyagintseve in Nikite Kadana iz Ukrajine, ki sta nastali po dvomesečni rezidenci v Ljubljani. Za umetniško prakso ukrajinskega umetnika Nikite Kadana velja, da nas izpostavlja premisleku o manipulacijah zgodovine, ki se odvijajo v sodobnem političnem in kulturnem diskurzu. Opus Anne Zvyagintseve pa spominja na intuitivni dnevnik, v katerem s skulpturami, risbami in videi beleži sledove vsakodnevnega življenja. Kustosinja razstav je Alenka Gregorič.

Ukrajinska umetnica mlajše generacije Anna Zvyagintseva je letošnja prejemnica glavne nagrade umetnostnega centra PinchukArtCentre, od leta 2010 pa članica kuratorske in aktivistične skupine Hudrada, soustanoviteljica ISTM-a (Art Workers' Self-defense Initiative) in sourednica publikacije Prostory, internetne revije o kulturi v Kijevu.

Ustvarja na različnih področjih, njena umetniška praksa pa vključuje tako slikarstvo, kiparstvo kot fotografijo. Njen najbolj prezenten izrazni medij risba, ki iz dvodimenzionalnega okvira velikokrat posega v prostorske instalacije. Risba ne temelji na preciznosti in verodostojnem zapisovanju videnega temveč gre za pripoved, ki izhaja iz različnih zbranih zaznamkov, največkrat nedefiniranih, abstraktnih oblik.

Na tokratni razstavi združuje risbe, nastale z apropriacijo čačk, ki jih v trgovini ob nakupu pisala običajno naredimo na listu papirja, in majhne skulpture, katerih oblike so deli različnih objektov in prostorov iz umetničine neposredne okolice v času rezidence v Ljubljani. S kombinacijo najdenega, navidezno nekoristnega materiala neznancev in delov predmetov, ki jo obkrožajo v njenem začasnem bivališču, je uspela dve abstraktni obliki združiti v nekakšno avtobiografsko pripoved, pripoved polno naključij in nekontroliranih kretenj, ki vključuje precizno izbrane in zabeležene detajle iz njenega vsakdana.

Ukrajinski umetnik mlajše generacije Nikita Kadan je prejemnik glavne nagrade umetnostnega centra PinchukArtCentre leta 2011 in nagrade Future Generation Prize leta 2014, od leta 2004 član umetniške skupine R.E.P. (Revolutionary Experimental Space), od leta 2009 ustanovni član kuratorske in aktivistične skupine Hudrada in sourednik publikacije Prostory, internetne revije o kulturi v Kijevu.

Je kritičen opazovalec družbene, kulturne in politične situacije v Ukrajini, ki v svojih delih (sliki, risbi, grafiki in instalacijah) beleži, dokumentira ter interpretira ostanke avantgardnih spomenikov in (neo)modernistične arhitekture v Ukrajini, s čimer ustvarja paralelne zgodbe vladajoči ideologiji. Avtorske fotografije in reprodukcije iz starih knjig, v katerih je zabeležena preteklost prežeta z optimizmom, umetnik z risbo povezuje s konceptom narave, samoohranitvenega in samoobnavljajočega se sistema.

V tripartitni instalaciji, narejeni posebej za galerijski prostor, so najprej prikazani neobdelani, iz različnih knjižnih virov vzeti posnetki kiparskih ter arhitekturnih dosežkov avantgardne umetnosti in modernizma ter različni dokumenti industrializacije in tehnoloških inovacij v Ukrajini. Drugi del postavitve predstavljajo fotografije, ki jih je umetnik posnel na potovanjih po regiji Donbas in v katere je interveniral s tehniko gvaš risbe. Vizualni dokument arhitekture preteklega časa tako postane nekakšna podlaga za risbe drevesnega listja, semen, drevesnih letnic, razpadajočih drevesnih debel, s čimer ti različni dodani elementi asociirajo na bazično razumevanje narave – minljivost, propadanje in razkroj.

Osrednji del instalacije zavzemata dva potiska na blagu, ki se spuščata od stropa do tal in delujeta kot prostorska kulisa – na prvem je fotografija zadnjega še obstoječega avantgardnega spomenika delavskemu razredu iz dvajsetih let prejšnjega stoletja, na drugem pa fotografija premoga, največjega naravnega bogastva regije Donbas.