Ponovno lahko obiščete the lovest

Projekt the lovest je potekal v Moderni galeriji po zaključku Trienala sodobne slovenske umetnosti leta 2010

V Ravnikar Gallery Space Ljubljana bodo 8. junija ob 18.00 odprli razstavo vizulnega umetnika JAŠE z naslovom the lovest, revisited, ki bo predstavila izbrane umetniške plakate projekta the lovest, ki je med letoma 2011 in 2014 potekal v Moderni galeriji. Ob 21.00 bo v Kinu Šiška sledila še premiera dokumentarnega filma o projektu v režiji Maše Nonković in JAŠE.

The Lovest je nadaljevanje projekta I'm Culture, s katerim je JAŠA dodobra zaznamoval Trienale sodobne slovenske umetnosti leta 2010 v Moderni galeriji, ki ga je kuriral Charles Esche. Umetnik je razvil strategijo odnosa do celotne razstave in prostora s fokusom na neizkoriščenih prostorih. Izpeljal je vrsto akcij, ki so se odvijale v vseh prostorih: v medprostoru, garderobi in nedelujoči kavarni, med stranišči, poleg predavalnice in drugje, kjer se je odpiral kaotičen svet, diametralno nasproten urejeni razstavni estetiki nadstropje više.

Intervencija se je že skorajda spojila s prostorom, zato se je slaba dva tedna po zaključku trienala projekt prelevil v novega, poimenovanega the lovest. Umetnik je skupaj s kolektivom vzpostavil alternativni vhod skozi okno, skozi katerega so obiskovalci vstopali in izstopali, okna kletnih prostorov galerije obarval z živimi barvami. Kmalu je v galerijske prostore preselil svoj studio, kjer je dnevno gradil formo in vsebino ter puščal odprta vrata znotraj uradnih ur galerije. Ko je postavitev dobila zadovoljivo obliko, je sledilo organiziranje dogodkov ob petkih zvečer. The lovest je sčasoma postal odličen instrument aktivnega eksperimenta v združevanju posameznih medijev v celoto dogodkov, ki so se – ne glede na razvrat, dogajanje, koncert, ples, performans in siceršnje norenje – zmeraj zaključili z isto frazo legendarnega vratarja galerije: "Muzej se zapira." Avtor se je projekta lotil z željo, da bi formo kluba ali zabave izkoristil kot umetniško formo, participatorni Gesamtkunstwerk. In kot dodaja danes: "Če govorim o the lovestu, govorim o življenju, kot smo ga videli in živeli."

Razstava je sestavljena iz nabora izbranih plakatov v omejeni nakladi the lovest, ki bodo prvič predstavljeni javnosti v tiskani obliki. Vsak posamezen plakat, podpisan, oštevilčen in naslovljen, je za umetnika in ostale sodelujoče časovna kapsula, tako posameznih dogodkov kot celega obdobja, ki je zaznamovalo dogajanje v Ljubljani in sooblikovalo generacijo mladih. Cena umetniškega plakata bo na dan otvoritve 30 evrov.

JAŠA sodi med najplodnejše in najvplivnejše sodobne slovenske vizualne umetnike. Študiral je na Akademiji likovnih umetnosti v Benetkah, kjer je leta 2004 diplomiral, diplomo druge stopnje pa na isti ustanovi opravil leta 2007. Od leta 2008 na isti ustanovi vodi eksperimentalne programe izobraževanja. Med študijem je bil član mednarodne umetniške skupine Crash in Progress, progresivne in radikalne skupine, ki si je ustvarila sloves z umetniškimi projekti, deležnimi precejšnje pozornosti. Leta 2005 je začel samostojno pot, na kateri je svojo večmedijsko prakso nadaljeval in osnoval na principih site-specific prijemov in prepletanju kreativnega procesa z drugimi. Leta 2012 je imel prvo samostojno razstavo v New Yorku, leta 2015 pa je zastopal Slovenijo na 56. beneškem bienalu. Od leta 2013 živi in ustvarja med Ljubljano in New Yorkom.