Tobačna bo ponovno oživela

Festival urbane kulture Slovenije bo 15. in 16. junija v ljubljanski Tobačni poskrbel za pester program koncertov, delavnic in drugih dogodkov.

Morcheeba

Tobačna mesto v Ljubljani bo 15. in 16. junija gostila osrednji dogodek Festivala urbane kulture Slovenije #FUKSi 2018, ki je del širšega projekta in bo v nadaljevanju obiskal še druga slovenska mesta. Na festivalu bodo nastopili britanska trip hop zasedba Morcheeba, tehno pionir Umek, prvak baltske elektronske scene Ten Walls, domači Matter, eklektična Sladica, pa tudi Mike Vale, Urban Pfeifer in Žiga K iz ekipe Vala 202. Del celodnevnega dogajanja bodo tudi ustvarjalne in aktivne delavnice za otroke, tržnica novih in starih reči, zeleni urbani kotiček, humanitarne kulinarične kreacije iz odpadne hrane (v sodelovanju institutom SURF in društvom Food For Life).

Prvi dan festivala bo prvič po štirih letih na prostem ponovno nastopil DJ Umek, že več kot deset let član prestižne lestvice Top 100 DJs, ki se je v zadnjem času vrnil k robatemu, temačnejšemu, trdemu tehnu in s tem navdušil tudi založbe Intec (Carl Cox), Form (Popof) in Tronic (Christian Smith). Pred njim bosta nastopila Mike Vale (eden mednarodno najbolj aktivnih house didžejev iz regije, ki se je na globalno sceno prebil kot Umekov varovanec, kasneje pa ga je pod okrilje vzel še Roger Sanchez) ter Urban Pfeifer. Prvič bo pri nas nastopil litovski DJ in producent Ten Walls, ki je glasbeno pot začel kot fagotist, njegova najbolj znana skladba pa je "Walking With Elephants", ki je osvojila 6. mesto britanske lestvice malih plošč, uredništvo Mixmag pa jo je izbralo za drugi največji hit leta.

Drugi večer bo v znamenju ene najbolj prepoznavnih britanskih zasedb Morcheeba, ki se v Ljubljano vrača v sklopu svetovne turneje, na kateri predstavlja deveti album Blaze Away, na nastopu pa ne bodo manjkali hiti, kot so Rome Wasn’t Built in a Day, Enjoy the Ride, Wonders Never Cease, Everybody Loves a Loser, Trigger Hippie in drugi. "Odzivi na naše nastope so nam spet dali potrebno samozavest za eksperimentiranje, Vrnili smo se k glasbi, ki je oblikovala zvok naših zgodnjih izdaj: od bluesa 50-ih, rockovske psihedelije 60-ih, dub reggaeja 70-ih, elektra 80-ih in hip hopa 90-ih let", pravi multiinštrumentalist in glavni producent Ross Godfrey.

Pred glavnimi gosti festivala bodo občinstvo razgreli kamniški Matter, ki so v zadnjih letih dodobra razgibali domačo glasbeno sceno, zaključni nastop pa bo rezerviran za Sladico (DJ Zeds, ki se bo predstavil z glasbenim izborom r & b-ja, soula, funka, hiphopa, disca, nu-jazza, vse skupaj pa bo v celoto povezal DJ Žiga K, glasbeni urednik Vala 202 ter soustanovitelj Radia Terminal.

