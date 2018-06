Pahor želi, da vlado sestavi zmagovalec, torej Janša

Predsednik republike Borut Pahor je v intervjuju za Primorske novice med drugim dejal, da je za mnoge ljudi privlačno imeti voditelja, ki nadomesti pomanjkljivosti demokracije

Borut Pahor in Janez Janša se razumeta ...

© Jaka Gaser, Dnevnik

Predsednik republike Borut Pahor je v intervjuju za Primorske novice pred današnjim srečanjem z relativnim zmagovalcem nedeljskih volitev, prvakom SDS Janezom Janšo dejal, da sklepa, da bi bilo koristneje in "za vse lažje, če bi zmagovalec volitev pri oblikovanju vlade uspel", saj "iz izkušenj vemo, da alternativni scenariji niso najboljši".

Ob tem je Pahor spomnil na izkušnjo, ko Zoranu Jankoviću oblikovanje vlade ni uspelo. "Ne vlada Janeza Janše ne vlada Alenke Bratušek nista bili dolgega veka," je dejal.

Pahor se sicer zaveda, da tvega "očitek, da se zavzemam za vlado, ki jo bo oblikoval Janez Janša". "Ne, zavzemam se za vlado, ki jo bo oblikoval zmagovalec. V tem primeru je to on," je pojasnil.

Alternativa bi po predsednikovem mnenju "tudi zaradi razdrobljenosti strank na nasprotnem polu terjala veliko več usklajevanja, potrpežljivosti in kompromisov. Pa tudi vodenje vlade bi bilo bolj zapleteno, kot bi si želeli".

Ob ugotovitvi, da je sicer vsaka koalicijska vlada naporna, je dodal, da je treba upoštevati tudi trend v svetu, ko smo priča "naraščajočemu pojavu močnih političnih voditeljev, tudi v državah z dolgo demokratično tradicijo". "Za mnoge ljudi je privlačno imeti voditelja, ki nadomesti pomanjkljivosti demokracije," ugotavlja.

"Za razliko od tistih, ki ponavadi hitro sklepajo, da to vodi v avtoritarnost, nisem tako prepričan, da je to dvoje nujno povezano. Ljudje iščejo močne voditelje, za katere verjamejo, da bodo stvari lahko uredili," je dejal Pahor.

Ob tem je poudaril, da če so demokratične institucije dovolj močne, v tem ne vidi težave. Pri tem je izpostavil voditelje Mitteranda, Kohla in Churchilla. Zato je "zadržan do prikazov apokalipse v primeru, če močna politična osebnost prevzame vodenje vlade".

Kot nekakšno popotnico Janši je ob tem dejal: "Je zmagovalec, voljo ljudi je treba upoštevati, ima pravico do prvega mandata. Janez Janša je nedvomno močna politična osebnost, vendar demokratične institucije v Sloveniji niso tako krhke, da bi zaradi njega morali zagnati preplah."

O novih predčasnih volitvah predsednik ne razmišlja, ker da je za to absolutno prezgodaj. Ob tem pa priznava, da ni ne enim ne drugim lahko. "Nočem pozivati k temu, da se politični tekmeci dogovorijo. Jih pa prosim, da se pogovarjajo. Kot predsednik in kot državljan. Drugačno obnašanje bi utrdilo prepričanje, da obstajajo nepremostljive ovire - ne le med politiki, pač pa tudi med volivci," je dejal Pahor.

Pahor ugotavlja tudi, da se bo moral, če ne bomo hoteli, da oblikovanje vlade traja predolgo, "nekoliko bolj potruditi, kot je bilo to treba doslej", ko je bil postopek iskanja mandatarja večinoma relativno lagoden.

Ob tem pa je ocenil, da si predolgega čakanja ne moremo privoščiti, saj novo vlado čaka "nekaj pomembnih odločitev, od prodaje NLB do nadaljevanja pogajanj s sindikati javnega sektorja, uveljavitve arbitražne razsodbe ..."

"Če bi čakanje trajalo predolgo, bi najprej reagirali finančni trgi, potem pa bi se začelo nezadovoljstvo kopičiti tudi med ljudmi," je prepričan predsednik republike.