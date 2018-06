Predsednikovo povabilo ...

... in ponudba, ki je Janša ne bo mogel zavrniti?

Pahor bo premiersko mesto ponudil Janši

© Borut Krajnc

Predsednik republike Borut Pahor je danes v predsedniški palači sprejel Janeza Janšo, predsednika SDS, stranke, ki je na predčasnih državnozborskih volitvah prejela največ glasov. Pahor je tudi po srečanju z Janšo napovedal, da mu bo kot predsedniku zmagovalne stranke na nedeljskih volitvah poveril mandat za sestavo vlade. Če bi se izkazalo, da obstaja kakšna druga večina, pa Janša ne bo sprejel mandata, sta se dogovorila. Pahor se je sicer zavzel za politiko vključevanja.

Pahor je pojasnil, da sta se z Janšo danes sestala neuradno. Po tej poti ga je obvestil, da mu namerava poveriti mandat. "Naj povem zelo jasno: ne zavzemam se za nobeno koalicijo posebej, razen da se zavzemam za to, da bi uspelo mandatarju, ki mu bom poveril mandat," je dejal.

Janši bo po njegovih besedah podelil mandat, ker mora biti zmagovalcu volitev dana možnost, da upraviči najvišjo podporo pri ljudeh. "To krepi zaupanje ljudi v demokracijo in dela postopek oblikovanja vlade jasen in razumljiv," je dejal.

Po predsednikovi oceni bi bilo najboljše, če zmagovalcu volitev uspe tudi sestaviti vlado. "Seveda vlado lahko sestavi tudi kdo drug, a iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost," je dodal. Kot je pojasnil, si želi, da bi bila Slovenija politično stabilna in zato upa, da bo postopek oblikovanja nove slovenske vlade potekal čim bolj gladko. Po podelitvi mandata pa se kot predsednik republike v ta postopek ne bo vtikal, saj je stvar mandatarja, je dejal.

"Seveda vlado lahko sestavi tudi kdo drug, a iz izkušenj vemo, da je to druga najboljša možnost."

(Borut Pahor)

Pri tem je stranke in njihove voditelje pozval, naj ne glede na politične razlike ali prav zaradi teh razlik ta postopek poteka v duhu dialoga. Tako stranke in njihove voditelje prosi, da se pogovarjajo, da se vključujejo in ne izključujejo: "Prosim za pogovor med vami, ne nujno za dogovor, odločitev o vstopu je seveda vaša odločitev."

Po njegovih besedah smo se znašli v položaju, in pri tem nismo edini v svetu, "ko je politične značaje lažje opisati, če smo proti nečemu ali proti komu, kot če smo za nekaj ali za koga". "Ampak v vsakem primeru mora biti dovolj prostora, da smo vedno za to, da se o nečem iskreno pogovarjamo, brez zapiranja vrat," je dejal.

Je pa predsednik na novinarsko vprašanje pojasnil, da če bi se izkazalo, da neka druga večina, mimo Janše in SDS, izkazuje sposobnost, da oblikuje vlado s potrebno podporo poslancev, se bo Janša znova oglasil pri njemu in tudi uradno ne bo sprejel mandatarstva. "To bova ugotovila skupaj na podobnem sestanku, kot je bil danes," je dejal Pahor.

Janša je to potrdil in dodal, da nima smisla zavlačevati z neko proceduro, če se izkaže, da ima nekdo drug večino za sestavo vlade, saj se s tem nič ne pridobi: "Bom pa z zanimanjem prebral program, ki bo za tistimi podpisi," je dodal.

Janša se je predsedniku zahvalil za konstruktiven neformalen pogovor in tudi za poziv k sodelovanju. Kot je dejal, so v SDS z rezultati volitev zadovoljni, res pa je, da je tokrat v DZ prišlo devet strank. "Imamo situacijo, ki je posledica našega izkrivljenega proporcionalnega volilnega sistema," je med drugim poudaril. Takšna situacija pa narekuje pristop, pri katerem so k oblikovanju vladne koalicije povabljene vse stranke, je dodal.

Danes v predsedniški palači

© Borut Krajnc

In tako bo tudi ravnal, če mu bo tudi formalno podeljen mandat za sestavo vlade. Vsi bodo dobili vabilo z nekaterimi programskimi izhodišči, je napovedal. "Skušali bomo sestaviti koalicijo za Slovenijo, ne koalicije proti Marjanu Šarcu, Dejanu Židanu ali Miru Cerarju," je poudaril in pojasnil, da bodo osnova za sestavo te koalicije programski odgovori na izzive, za katere mislijo, da so v tem trenutku pred Slovenijo.

"Skušali bomo sestaviti koalicijo za Slovenijo, ne koalicije proti Marjanu Šarcu, Dejanu Židanu ali Miru Cerarju."

(Janez Janša)

Želi si koalicijo, ki se bo ukvarjala z bistvenimi stvarmi, med katerimi pa ne bo sprememb volilnega sistema, saj je za to potrebna dvotretjinska večina, ki pa jo vlada po njegovi oceni ne bo imela.

Formalni pogovori po njegovih besedah za zdaj ne potekajo, ker za to ne obstajajo formalne možnosti, saj se mora najprej konstituirati DZ. Po tistem, če bo volja predsednika takšna, kot je bila danes izražena, pa bodo stekli formalni pogovori, je dejal. O neformalnih pogovorih, ki potekajo, pa ni želel javno razpravljati. Po Janševi oceni je namreč najslabše, če se koalicije sestavljajo pred televizijskimi kamerami, saj potem v ospredju niso programska izhodišča in vsebina, ampak všečnost in kampanja za naslednje volitve, zato je prosil za razumevanje.

Tudi pogovorov med drugimi strankami o sestavi koalicije ni želel komentirati. Odgovoril pa je na novinarsko vprašanje, ali bi bil pripravljen prepustiti mesto komu drugemu v stranki, če bi preostale stranke za sestavo vlade s SDS zahtevale njegov umik. Kot je dejal, je v njihovi stranki, ki ima večdesetletno tradicijo, veliko kolegov in kolegic, ki bodo v prihodnjih desetletjih vodili slovenske vlade, "tako da jaz nisem edina opcija".

Pahor pa je na novinarsko vprašanje, kaj se bo zgodilo, če se še pred oblikovanjem vlade zgodi, da bi se morala država odzvati (denimo v primeru prodaje NLB ali arbitraže), odgovoril, da bo v tem primeru potreben dogovor z odhajajočo vlado ter predsedniki političnih strank, ki so prišle v parlament.