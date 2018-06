Deset kulturnih dogodkov od četrtka do nedelje

Tokrat priporočamo mednarodno skupinsko razstavo Stop And Go, ki raziskuje umetniško uporabo animiranih gifov, pregledno razstavo Draga Tršarja Monumentalnost in množica, koncert zvezdnice electroclash razvrata Peaches, ki velja za eno najbolj drznih sodobnih umetnic, nastop britanskega komika in igralca Johna Cleesa, člana legendarne skupine Monty Python, Poletno muzejsko noč, ki bo letos potekala na kar 127-ih različnih prizoriščih.

Četrtek, 14. junij

V Cankarjevem domu Ljubljana bodo ob 13.00 odprli razstavo Cankar v podobah študentov ilustracije UL ALUO, na kateri se bo predstavilo dvanajst študentk in študentov podiplomskega študija na smeri Ilustracija UL ALUO, ki je v okviru študijskega programa izbralo Cankarjevo delo ter ga interpretiralo v obliki serije ilustracij. Z njimi so zasnovali knjižni projekt, ga predstavili v obliki stripa ali pa so ilustracije umestili v umetniško prostorsko postavitev. Sodelujejo: Peter Ferlan, Dora Kaštrun, Sofiya Kruglikova, Lara Mastnak, Teresa Neppi, Tereza Prepadnik, Lara Kobe Priganica, Anja Rupar, Nuša Štiglic, Ana Vičič, Radovan Vukasović, Sanja Zamuda. Mentorica: doc. Suzi Bricelj

Dora Kaštrun: Bela krizantema (2018)

V MGLC Ljubljana bodo ob 18.00 odprli razstavo Stop And Go, Umetnost animiranih gifov, ki je nastala v sodelovanju z galerijo smART – polo per l’arte iz Rima. Animirani GIF format, ki se je rodil na spletu, se je v zadnjih letih izkazal ne le za fenomen internetne kulture, pač pa tudi za močno izrazno sredstvo na področju sodobne vizualne umetnosti. Mednarodna skupinska razstava raziskuje umetniško uporabo gifov, pri tem pa predstavi široko in raznoliko panoramo različnih pristopov, ki jih trenutno uporabljajo umetniki po vsem svetu. Razstavljajo: Bill Domonkos, Zack Dougherty, Roberto Fassone, Carla Gannis, Nika Ham, Lorna Mills, Okkult Motion Pictures, Chiara Passa in James Kerr (Scorpion Dagger). Odprtju sledi vodstvo kustosov Valentine Tanni in Saverie Verinija.

Bill Domonkos: Horsetail Falls (2013)

V Moderni galeriji Ljubljana bodo ob 20.00 odprli pregledno razstavo Draga Tršarja Monumentalnost in množica, ki sodi v okvir medinstitucionalnega projekta Monument - Drago Tršar. Razstava se osredotoča na umetnikova monumentalnejša dela ter na ogled ponuja več kot 50 del iz javnih in zasebnih zbirk v Sloveniji in tujini. Skulpture, pretežno v bronu, zajemajo čas od zgodnjih petdesetih let pa vse do danes. Spremlja jih arhivsko gradivo in video posnetki, ki so ali arhivski ali (večinoma dronski) zračni posnetki izbranih spomenikov in drugih javnih kiparskih del v Sloveniji in tujini. Kustos razstave: dr. Marko Jenko

Morje, 1986

Na Kongresnem trgu Ljubljana bosta ob 21.00 nastopila britanski producent Visionist in portugalski mojster analognega filma Pedro Maia. Za uvod bo poskrbela DJ-ka Nina Hudej.

-ouysVyJ7NA

Petek, 15. junij

V Galeriji Prešernove hiše in Galeriji Prešernovih nagrajencev Kranj bodo ob 19.00 odprli retrospektivno razstavo kiparja Marka Pogačnika z naslovom Tretja umetnost. Gre za umetnikovo prvo razstavo v mestu, v katerem je začel s svojim delom in v katerem se je formiralo tudi gibanje OHO, po več kot petdesetih letih.

Instalacija 12-dimenzionalni prostor zemeljskega vesolja, skupaj z Mariko Pogačnik, 2012

© Bojan Brecelj

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 21.00 otvoritev festivala Parada ponosa, na kateri bo nastopila kanadska varovanka založbe XL Recordings, zvezdnica electroclash razvrata Peaches (Merrill Beth Nisker), ki velja za eno najbolj drznih sodobnih umetnic. Njen prvenec The Teaches Of Peaches (2000) je hipoma obveljal za feministično klasiko, svoj sloves divje in direktne glasbenice pa je učvrstila s samosvojim glasbenim in modnim slogom ter prevpraševanjem spolne identitete in tradicionalnih spolnih vlog. Sodelovala je z izvajalci, kot so Christina Aguilera, M.I.A., Queens of the Stone Age, Nine Inch Nails, Iggy Pop, R.E.M., nastopila v filmu Johna Malkovicha, posodila svojo glasbo TV uspešnicam South Park, Ugly Betty, The L Word in Orphan Black. Koncert bosta uvedli domači raziskovalki temnih globin techna, eksperimentale in drugih odvodov elektronske glasbe Warrego Valles.

X2hvkiuxRAE

Sobota, 16. junij

V SNG Drama Ljubljana bo ob 19.30 gostovalo Jugoslovensko dramsko pozorište iz Beograda z dramo Ivana Cankarja Kralj na Betajnovi. "Verjamem, da ima vsaka družba vlado, ki si jo zasluži. Vlada ni nič drugega kot zrcalna slika družbe. In karkoli ljudje počnejo, počnejo za samopromocijo. Marketing je vse. Maksa Krnca ne vodijo njegova prepričanja. Ideja biti disident – upornik proti avtoriteti – je bila uničena. Vsi so le verbalni nasprotniki. Običajno za lastno korist. Maks Krnec se želi prepričati, da karkoli počne, počne za višje dobro", pravi režiser Milan Nešković.

© Nenad Petrović

V muzejih in galerijah po Sloveniji bo od 18.00 do 24.00 potekala Poletna muzejska noč, v okviru katere bodo odprli tudi nekaj novih razstav: Muzej novejše zgodovine Slovenije (19.30): (R)evolucija muzeja 1948 -2018, ki obeležuje 70-letnico muzeja ter mednarodni projekt V iskanju svobode: 1968–2018, katerega izhodišče je postavljeno v razumevanje leta 1968 nekoč in danes, Galerija Veselov vrt Ljubljana (20.00): Razstrelitev (prostorska postavitev Nine Koželj in Borisa Beje, konceptualno zasnovana s konkretnimi materialno opredeljenimi kiparskimi stvaritvami; kustos razstave: Sarival Sosič), Moderna galerija (20.00): Iz ateljeja: Duba Sambolec (izbor del v različnih medijih; kustos razstave: dr. Marko Jenko), Razstavišče Monfort Portorož (21.30): Metod Frlic: Morala je za ovce (različne kiparske zvrsti, skulpture, objekte in instalacije, je umetnik premišljeno umestil v novo vsebinsko in konceptualno ambientalno celoto z močno angažirano sporočilnostjo. Vsako posamezno delo deluje celostno, je tudi privlačno izzivalno in je nosilec konkretne zgodbe, ki pa v dialogu z drugimi še razširi možne drugačne interpretacije istega dela)

Nina Koželj in Boris Beja: Razstrelitev

Nedelja, 17. junij

V dvorani Vatroslav Lisinski Zagreb bo ob 19.30 nastopil britanski komik in igralec John Cleese, član legendarne skupine Monty Python, ki na Hrvaško prihaja v okviru turneje Last Time To See Me Before I Die.

A_W1VF6Yj4w

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 nastopila nizozemska skupina Blue Crime, ki se v Ljubljano vrača po uspešnem koncertu na MENT Ljubljana. Predskupina: Crush (A)

kojYBBqxpVk