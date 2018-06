Laibach, Grace Jones in Whitney Houston na istem platnu

Kinodvorišče bo odprl film o prvem uradno izdanem domačem albumu skupine Laibach iz leta 1985. Čeprav je bilo ime skupine v Ljubljani takrat politično prepovedano, je plošča vseeno izšla – brez imena in naslova, samo s črnim križem na ovitku.

V Atriju Slovenskih železnic Ljubljana bo od 12. do 30. junija odprt letni kino Kinodvorišče, ki bo letos v znamenju glasbenih dokumentarcev. Odprli ga bodo 12. junija ob 21.30 s premiero filma Glasba je časovna umetnost 3, LP film Laibach v režiji Igorja Zupeta. Tretji iz serije dokumentarcev o ključnih ploščah, ki so pisale slovensko glasbeno zgodovino, je film o prvem uradno izdanem domačem albumu skupine Laibach iz leta 1985. Po projekciji bo sledil pogovor, na katerem bodo sodelovali režiser Igor Zupe, scenarist Igor Bašin ter člana skupine Laibach Ivan Novak in Dejan Knez.

Film prikazuje prelomne trenutke prve petletke inženirjev človeških duš ter predstavi ustanovne člane skupine, med njimi tudi tragično preminulega frontmana Tomaža Hostnika (1961–1982). Dokumentarec razgrinja strategije in taktike delovanja Laibacha in Laibach Kunsta v prvi polovici osemdesetih let, njuno vizionarstvo, duhovitost, preboj železne zavese in okupacijo Evrope. V filmu spremljamo pričevanja članov, njihovih sodelavcev in sodobnikov v kombinaciji z arhivskimi posnetki, rdeča nit pa je ves čas plošča s temeljnimi komadi Laibachovega opusa: Cari Amici, Sila, Sredi bojev, Država, Dekret, Mi kujemo bodočnost, Brat moj in Panorama.

Po besedah režiserja je film "in memoriam" ustanovnim članom, začetkom Laibach Kunsta in Laibacha ter tragično preminulemu frontmanu skupine, "zagonetki znotraj uganke v središču skrivnosti" (Igor Vidmar). Izziv je bil, kako priti v "operativni štab", v zakulisje skupine, ki je koncertni oder spremenila v prvo bojno linijo "akcije v imenu ideje". Kako prikazati individualno in intimno plat skupine, ki je individualno in intimno zanikala v imenu kolektiva, in kako intimno plat prikazati kot monumentalni detajl.

oMlMCynxn90

Sledil bo dokumentarni film Šum Balkana (14. junija) vrežiji Borisa Petkoviča, ki nam prikaže kaj se zgodi, ko se sodobna improvizirana glasba poveže z balkanskimi uličnimi glasbeniki. Tomaž Grom, slovenski kontrabasist, skladatelj, improvizator in raziskovalec zvočnega potenciala, je sédel v svoj kombi in po ulicah Maribora, Zagreba, Tuzle, Novega Sada, Prištine, Tirane in Skopja začel iskati sodelavce. Po besedah režiserja gre za film nenehnega iskanja, ki se napaja v nesporazumu kot najbolj kreativnem momentu komunikacije.

5EJzYfhcBCE

Devetnajstega junija bo na sporedu premiera filma Grace Jones režiserke Sophie Fiennes, ki nas tokrat po filmskih izletih s Slavojem Žižkom (Perverznežev filmski vodnik, Perverznežev vodnik po ideologiji) odpelje na ekscentrično popotovanje s še eno popkulturno ikono. Ekstravagantno umetnico v filmu spoznamo tudi kot ljubimko, hčerko, mamo, babico in poslovno žensko. Spremljamo jo na družinskem obisku na Jamajki, v studiu z dolgoletnima sodelavcema Slyjem in Robbiejem ter v zakulisju koncertov. Premiere se bo udeležila tudi režiserka.

ya7yeAXU_Cw

Kot zadnjega iz serije dokumentarcev bodo predvajali film Whitney Houston (28. junija), intimni portret šestkratne dobitnice nagrade grammy in ene najuspešnejših pevk vseh časov, ki je po dolgoletnem boju z odvisnostjo umrla leta 2012. V središču dokumentarca Nicka Broomfielda (Kurt & Courtney, Biggie and Tupac) so tri ključna razmerja v pevkinem življenju: njen odnos z ambiciozno in gospodovalno materjo, pevko gospela; tesna zveza z osebno asistentko, o kateri so krožile govorice, da je bila več kot le prijateljica; ter burni zakon z zloglasnim reperjem Bobbyjem Brownom.

l10DRf4A2so