Plesne perspektive

Na šesti ediciji festivala Festivala plesnih perspektiv Ukrep bodo prvič podelili festivalske nagrade za mlade slovenske plesne ustvarjalce na tematiko plesne perspektivnosti

Pere Faura: Striptiz

Med 14. in 17. junijem bo na različnih prizoriščih v Ljubljani (Plesni teater, Gledališče Glej, Trubarjeva hiša literature, Bar Prulček) potekal 6. Festival plesnih perspektiv Ukrep 2018 pod umetniškim vodstvom Katje Somrak in Andreje Kopač, ki tudi tokrat sledi svojemu osnovnemu poslanstvu: ukrepati in se odzvati na potrebe domačega kulturnega prostora in praks sodobnega plesa ter jih postaviti v dialog z mednarodnim prostorom. Letošnja edicija poteka pod naslovom Enter! (Vstopi!) ter je namenjena podpiranju koreografskih praks mladih slovenskih ustvarjalcev ter njeni razširitvi s sodelovanjem v mednarodnih projektih, z aktivnim vstopanjem v stvaritve perspektivnih tujih avtorjev, s povezovanjem z drugimi ustvarjalnimi prostori ter z nadgradnjo na področju (mednarodne) plesne dramaturgije, plesne fotografije in plesnega videofilma.

Festival bodo odprli 14. junija ob 19.00 v Plesnem teatru z izborom solov dijakov in dijakinj SVŠGL, smer sodobni ples. Sledila bo plesno-gledališka raziskava s štirimi plesalkami mlajše generacije Vstop! pod vodstvom mentoric Sinje Ožbolt in Tine Dobaj, ki bo odprla vprašanja plesne akcije, vstopov in izstopov, prostore srečanj, simultanosti, prepletov in uglaševanj. Kasneje se bosta predstavila plesalka in koreografinja Maša Kagao Knez in beatboxerski mojster Murat, ki sta v predstavi LakeLess združila moči skozi zvočno-gibalno fuzijo, ki povezuje ples in beatbox in temelji na neposredni komunikaciji, ki izhaja iz vsakodnevnih vzorcev in situacij. Večer se bo zaključil v Baru Prulček s koncertom JAMirka in Murata.

Drugi dan festivala se bo začel z Dramaturškim pogovorom o predstavah prvega dneva ter predstavitvijo plesnih fotografij po izboru Draga Videmška. Sledila bo plesna predstava Veronike Valdés Nor.mal, ki se ukvarja predvsem z vprašanjem individualne in družbene norosti ter normalnosti, za zaključek pa v Gledališču Glej svetlobno-plesna instalacija Čas izgorevanja, kjer se koreografija razvije iz gibanja gorečih niti. Prostor je temen, zaznamuje ga instalacija bombažnih niti, ki visijo s stropa. Postopoma bodo zagorele, in ob tem ustvarile zadušljivo ozračje neprestanega spreminjanja in bledenja.

André Uerba: Čas izgorevanja

Naslednji dan bodo že dopoldne v Trubarjevi hiši literature pripravili pogovor z naslovom Dramaturgija v sodobnem plesu-mednarodna perspektiva v praksi, sledil pa mu bo Dramaturški pogovor o predstavah prejšnega dne. Večerni del se bo začel s plesno predstavo Alleyne Dance Igra noči, temperamentnih plesnih dvojčic, nekdanjih članic skupine slovitega Akram Khana, ki v predstavi obravnavata različne ovire, ki si jih postavljamo, in samo-odpovedovanje, da preživimo situacijo, v kateri smo se znašli. Sledila bo slovenska adaptacija predstave Martina Inthamoussúja Manada /Horda, ki jo je Vita Osojnik zasnovala v navezavi z avtorjem, a se je določenih konceptov lotila popolnoma po svoje. Večer se bo zaključil s projekcijo plesnih videofilmov po izboru Matjaža Mraka.

Zadnji dan festivala se bo začel z Dramaturškim pogovorom o predstavah prejšnjega dne, nadaljeval s predstavitvijo dela v nastajanju Johannesa Randolfa Skupaj popolnoma sami, v katerem dve plesalki raziskujeta način komunikacije le s pomočjo telesa, ob čemer nenehno reflektirata svoje misli in čustva na njuno telesnost. Sledil bo plesno-gledališki kabaret Striptiz mladega španskega plesalca in koreografa Pera Faure, ki je bil za svoje delo že večkrat nagrajen. Gre za ironični preplet gledališkega dogodka z "umetnostjo slačenja". Festival se bo zaključil s podelitvijo nagrade za mlade slovenske plesne ustvarjalce na tematiko plesne perspektivnosti in sicer v treh kategorijah: po mnenju mednarodne strokovne žirije, po mnenju izbranega slovenskega koreografa / koreografinje in po mnenju občinstva.