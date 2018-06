Nizozemska banka opustila blockchain

Centralna banka Nizozemske je po triletnem testnem obdobju dokončno odpisala tehnologijo veriženja blokov kot primerno za vključitev v nizozemski monetarni sistem

Poleg tega so ugotovili, da sistem ni zmožen procesirati tolikšnih količin transakcij, kot jih resen monetarni sistem potrebuje, ravno tako pa niso mogli zagotoviti »stoodstotne zanesljivosti delovanja«. Banka vseeno meni, da bi bil »verižni« bančni sistem bolj varen in odporen na vdore, kar pa ne odtehta zgoraj omenjenih pomanjkljivosti.

Do podobnih zaključkov so prišli tudi v Veliki Britaniji, kjer so tehnologijo preizkušali v obliki kovancev GovCoin.

