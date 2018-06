Makedonija od zdaj naprej uradno Republika Severna Makedonija

Grčija in Makedonija sta po 27 letih spora končno dosegli dogovor o imenu

Zastava Republike Severne Makedonije

© MaxPixel

Grčija in Makedonija sta dosegli dogovor o imenu Makedonije za rešitev 27 let dolgega spora, je včeraj v Atenah sporočil grški premier Aleksis Cipras. Makedonski premier Zoran Zaev pa je nato sporočil, da bo njegova država poslej nosila ime Republika Severna Makedonija.

"Dosegli smo dogovor, dober dogovor, ki zadovoljuje vse pogoje, ki jih je postavila Grčija," je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP povedal Cipras. Dodal je, da bo Makedonija odslej imela "sestavljeno ime z geografskim označevalcem". Ni pa povedal, za kakšno ime naj bi šlo.

To je nato na novinarski konferenci v Skopju objavil Zaev - njegova država se bo poslej imenovala Republika Severna Makedonija in ne več Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija, kakor je bila sprejeta v Združene narode. Novo ime makedonske države bo imelo univerzalno uporabo, natančneje pa bodo to določili v ustavi, je povedal.

Dogovor bo, kot je dejal, zagotovil nacionalno identiteto in napredovanje države, obenem pa predvideva tudi potrditev makedonskega jezika brez posebne opombe, da gre za slovanski jezik, je po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug še povedal Zaev.

Dogovor naj bi najprej ratificiral makedonski parlament, nato pa bi jeseni izvedli referendum glede predlaganega imena. Če bo predlog potrjen, bi potem v ta namen spremenili tudi makedonsko ustavo, je pojasnil Zaev.

"To priložnost bi morali hrabro in smelo izkoristiti. Ne želimo porazov, ampak zmage. Imamo zgodovinsko priložnost za rešitev spora med Grčijo in Makedonijo," je dejal in izrazil prepričanje, da bo referendum uspel.

"To priložnost bi morali hrabro in smelo izkoristiti. Ne želimo porazov, ampak zmage. Imamo zgodovinsko priložnost za rešitev spora med Grčijo in Makedonijo."

(Zoran Zaev, makedonski premier)

Cipras je sicer v izjavi za grško televizijo med drugim pojasnil še, da je za Grčijo ključna sprememba makedonske ustave. "Najpomembneje je, da bodo v ustavi spremenili elemente, ki so povzročali nesporazume. Še posebej je pomembno, da bo ta sporazum zagotavljal kulturno dediščino in dediščino grške Makedonije, saj je v zgodovini prihajalo do številnih poskusov, da bi prevzeli grško dediščino Makedonije," je dejal.

Ko bo Makedonija spremenila ustavo, bo dogovor ratificiral tudi grški parlament. "Ta dogovor morajo najprej uresničiti naši sosedje, tako da bomo lahko nadaljevali," je poudaril grški premier.

Naj bi pa vlada v Atenah že po ratifikaciji dogovora v makedonskem parlamentu sprostila blokado začetka pristopnih pogajanj Makedonije z EU. Vstop v Nato pa bi Grki podprli šele po ustrezni spremembi makedonske ustave, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Cipras in Zaev sta dogovor dokončno dorekla v današnjem telefonskem pogovoru. Uradno pa naj bi ga podpisala v soboto ob Prespanskem jezeru.

"Dosegli smo dogovor, dober dogovor, ki zadovoljuje vse pogoje, ki jih je postavila Grčija."

(Aleksis Cipras, grški premier)

Spor med Grčijo in Makedonijo o uradnem imenu slednje traja že od leta 1991 in je zaradi grške blokade glavna ovira Makedoniji na poti v EU in zvezo Nato. Grčija je namreč imenu Makedonija nasprotovala, ker ima na severu pokrajino z istim imenom, poleg tega pa poudarja, da je bila antična Makedonija grška, ne slovanska.

Pogajanja za rešitev tega spora so potekala že od leta 1995, tudi pod pokroviteljstvom Združenih narodov, a niso obrodila sadov vse do lani, ko je na premierski položaj prišel socialdemokrat Zaev. Še posebej so se diplomatska prizadevanja okrepila v začetku leta.