Da, vaš telefon vam lahko prisluškuje

Španska nogometna zveza (LaLiga) je potrdila, da aplikacijo, ki je navijačem na voljo zastonj, uporabljajo tudi zato, da vohunijo za bari, ki nogometne tekme predvajajo zastonj, ne da bi zato plačali licenco.

Poleg vohunjenja aplikacija omogoča pregled rezultatov tekem

© Monitor

Aplikacija LaLiga je sicer namenjena spremljanju rezultatov, komentarjev in obvestil, vendar na telefonih Android uporablja tudi dostop do lokacije (GPS) in mikrofona. Z njima zna ob času, ko so na sporedu nogometne tekme, zaznati, ali se uporabnik nahaja v bližini glasnih navijačev in/ali TV sprejemnika, ki oddaja tekmo. To informacijo aplikacija zakodira in pošlje lastnikom nogometne licence, ki jo uporabijo za preverbo ali se na dotični lokaciji nahaja bar, ki nogometno tekmo morda oddaja ilegalno.

Aplikacija to počne šele od 8. junija, vendar so uporabniki v tej smeri že zagnali spletni vihar in so zahtevali pojasnila. V pojasnilu se nogometna zveza brani, da aplikacija uporabnika redno opozarja, da bo uporabila mikrofon in GPS, predvsem pa, da morajo braniti svoje finančne interese, saj naj bi nelegalno predvajanje tekem zvezi prinašalo 150 milijonov evrov izgub.

Če povzamemo – da, telefon vam lahko prisluškuje, to da vas o tem obvesti, dejstva pač ne spremeni.

