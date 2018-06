Katera država v Evropi najbolje ščiti pravice LGBTQ+ skupnosti?

Odgovor je Malta. Toda »mavrični indeks«, kjer je omenjena država na prvem mestu, ne meri, kako država dejansko spoštujejo pravico LGBTI skupnosti.

Protest proti enakopravnosti pred parlamentom v Ljubljani

© Borut Krajnc

Nevladna organizacija ILGA-Europe vsako leto objavi »mavrični indeks«, s katerim primerja pravice populacije LGBTQ+ v evropskih državah. Države razvršča na podlagi zakonodaje in politike. Visoko uvrsti države, ki prepovedujejo diskriminacijo istospolno usmerjenih in transseksualcev, priznavajo istospolne poroke, kaznujejo »sovražna kazniva dejanja« vključno s sovražnim govorom, ljudem omogočajo, da si lahko izberejo kateri koli spol, podeljujejo pravico do zaščite beguncem iz homofobnih držav. Med 49 državami je tokrat največ točk zbrala Malta.

Ta majhna sredozemska otoška država je zelo katoliška in težko je reči, da je oaza liberalizma, piše Economist. Do leta 2011 je prepovedovala ločitev, še vedno prepoveduje splav. Leta 2013 je po 15 letih opozicije prišla na oblast levosredinska delavska stranka. Med prednostne naloge je uvrstila politike, prijazne do LGBTQ+ skupnosti. Po njenim vodstvom je v zadnjih petih letih Malta postala prva država v Evropi, ki je prepovedala »konverzacijsko terapijo«, ki je psihološka obravnava s ciljem spremeniti spolno usmerjenost ljudi. V pravnih dokumentih je spremenila jezik, ki se uporablja za odnose doma in v družini, tako, da je zdaj spolno nevtralen.

Evelyne Paradis iz organizacije ILGA-Europe razlaga, da sta oba zakona postala zgled na globalni ravni. Malta je na lestvici mavričnega indeksa prehitela Veliko Britanijo, ki je bila na vrhu od leta 2016, čeprav do lani ni legalizirala istospolnih porok.

Na splošno so dobro uvrščene države v Severni in Zahodni Evropi, ki so najbolj bogate in liberalne. Nekatere vzhodnoevropske države so bile prisiljene postati bolj liberalne v času prilagajanja za vstop v EU, saj ta kot pogoj za vstop zahteva spoštovanje pravic manjšin. Najbolj neliberalne države so v vzhodni Evropi in osrednji Aziji, večinsko muslimanski državi Turčija in Azerbajdžan sta pri dnu lestvice.

NL Times poroča, da je Nizozemska letos izpadla iz deseterice držav, ki so najbolj prijazne do populacije LGBTQ+. Evelyne Paradis razlaga, da je ta država izpadla iz deseterice v glavnem zato, ker še vedno nima dobro reguliranih pravic za trans in interseksualne ljudi. Med drugim izrecno ne prepoveduje diskriminacije teh skupin. »Boleče je, da naša država, ki je prva dovolila istospolne poroke, ni več med vodilnimi zaščitnicami pravic predstavnic in predstavnikov LGBTQ+ skupnosti na mednarodni ravni,« opozarja Tanja Ineke, vodja nizozemske organizacije za istospolne COC. Vlado in parlament poziva, naj to hitro popravita. Malti na lestvici »mavričnega indeksa« sledita Belgija in Norveška.

Hrvaška in Madžarska imata sicer precej liberalno zakonodajo, hkrati pa so v obeh razmere za LGBTQ+ populacijo vedno bolj sovražne.

Čeprav »mavrični indeks« v glavnem kaže, kako v posameznih državah spoštujejo pravice manjšin, je izračunan izključno na osnovi zakonov in predpisov. Ne meri, kako se njihovi sosedi dejansko obnašajo do istospolnih, navaja Economist. Evelyne Paradis recimo pravi, da imata Hrvaška in Madžarska precej liberalno zakonodajo, hkrati pa so v obeh razmere za LGBTQ+ populacijo vedno bolj sovražne.