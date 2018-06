Sankcij še ne bo konec

Sankcije proti Severni Koreji ne bodo odpravljene, dokler ne bo prišlo do denuklearizacije, "ki bo popolna, preverljiva in nepovratna", je v Seulu, kjer se je sestal z južnokorejskim predsednikom Moon Jae-inom, izjavil ameriški državni sekretar Mike Pompeo

Državni sekretar ZDA Mike Pompeo je predsedniku Južne Koreje Moon Jae-inu osebno poročal o dosežkih vrha med ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom in severnokorejskim voditeljem Kim Jong-unom v torek v Singapurju. V Seulu se je sestal tudi s kolegoma iz Južne Koreje in Japonske, Kang Kyung-wha in Tarom Konom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Pjongjang razume, da mora biti proces denuklearizacije hiter in mora temeljiti na pogojih in biti postopen, je izjavil Mike Pompeo po teh pogovorih. "Mislim, da Kim Jong-un razume, da se mudi, da moramo to storiti hitro," je dodal.

Južno Korejo so sicer presenetile Trumpove obljube, da bodo ZDA ustavile vojaške vaje z južnokorejsko vojsko, ki jih ima Severna Koreja že vrsto let za provokacijo in priprave na invazijo. Kot navaja dpa, naj bi bile te Trumpove obljube nenapovedane in pred tem neusklajene z zavezniki v regiji. Kljub temu je Kangova po srečanju s Pompeom in Konom ocenila, da zavezništvo med ZDA in Južno Korejo "ostaja robustno kot vedno".

Pompeo je pojasnil, da naj bi bile te vojaške vaje ustavljene, da bi pokazali gesto dobre volje, dokler potekajo pogajanja s Severno Korejo. Bi jih pa lahko obnovili, če pogajanja o odpravi jedrskega orožja ne bodo potekala v dobri veri. Poleg tega ZDA pričakujejo, da bi Severna Koreja proces denuklearizacije zaključila do konca prvega Trumpovega mandata, se pravi do leta 2020, je še povedal ameriški državni sekretar.

Poleg tega bosta Severna in Južna Koreja danes začeli vojaške pogovore na visoki ravni, prve v zadnjih desetih letih. Cilj teh pogovorov je predvsem zmanjšati napetosti na meji, dolgoročno pa tudi končati vojaški konflikt med državama, ki sta tehnično gledano še vedno v vojni.