John Cleese bo kar dvakrat nastopil v Zagrebu

Sloviti britanski komik, igralec in filmski producent John Cleese bo danes in v nedeljo v sklopu turneje Last Time to See Me Before I Die nastopil v Zagrebu

© Arhiv Mladine

Danes John Cleese velja za enega največjih angleških, pa tudi svetovnih komikov, ki je bil del neprekosljive legendarne skupine Monty Python, skupino sestavljajo še Graham Chapman, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones in Michael Palin, s katero so za BBC posneli slovito serijo Leteči cirkus Montyja Pythona (Monty Python and the Flying Circus); bil je tudi soavtor in glavni igralec v humoristični seriji Fawlty Towers.

Poleg njegovih najpomembnejših del, kot so Smisel življenja (Monty Python's The Meaning of Life), Brianovo življenje (Life of Brian) ter že omenjeni Monty Python in Sveti gral (Monty Python and the Holy Grail), je njegova kariera segla tudi preko Monty Pythona, igral je tudi v akcijski komediji Riba po imenu Wanda (A Fish Called Wanda) kjer je nastopil ob Jamie Lee Curtis in Kevinu Klinu, v prvih dveh filmih o Harryju Potterju pa se je pozabaval s stransko vlogo duha z imenom Skoraj Brezglavi Nick.

Organizatorji njegovega zagrebškega nastopa, ki je prvi v regiji, sporočajo, da si obiskovalci lahko obetajo "kolosalen večer komedije". In kot napoveduje Cleese z naslovom svoje turneje: "morda tudi zadnjič preden umre" (Last Time to See Me Before I Die).

Nocojšnje druženje s Cleeseom v koncertni dvorani Vatroslav Lisinski je razprodano, za nedeljsko pa je nekaj vstopnic še na voljo.

