Četrta sezona koncertov pred Pritličjem

Poletne večere pred lokalom Pritličje bodo tudi letos popestrili nastopi domačih in tujih elektronskih izvajalk in izvajalcev.

Tami T

Poletne mesece pred ljubljanskim lokalom Pritličje bo že četrto leto zapored popestrila serija koncertov na prostem #Selekcija, ki bo predstavila "sodobno robno elektronsko glasbo mladih in že uveljavljenih domačih ter tujih izvajalcev in izvajalk." S koncertnim ciklom elektronsko glasbo predstavljajo zunaj komercialnega in klubskega konteksta ter jo približujejo širši publiki v koncertni različici. V prvem delu cikla bodo nastopili Tami T, Container Doxa in ManMachine.

Cikel bo 21. junija odprla švedska glasbenica Tami T, najbolj znana po svoji skladbi I Never Loved This Hard This Fast Before, ki je bila predstavljena v filmu "Something Must Break" in v norveški seriji Skam. Poleg nastopanja se ukvarja tudi s skladanjem glasbe za plesne, gledališke in filmske projekte. Nedavno je kot producentka in nastopajoča sodelovala na turneji Fever Ray. Koncert je del programa letošnjega festivala Ljubljana Pride in zaključni koncert Praznika glasbe.

HzWM_N0OBlw

Na naslednjem koncertu (5. julija) bo nastopila superskupina Container Doxa, ki jo sestavljajo domači glasbeniki Dre Hočevar, Žiga Murko, Boštjan Simon, Domen Gnezda, Domen Bohte, Tine Grgurevič in Matic Sterle, ki je letos pri založbi ZARŠ izdala svoj prvenec Less Than Nothing, za katerega je Goran Kompoš v Mladini zapisal: "Ker so skoraj vsi znanje in izkušnje pridobivali tudi v ZDA, ni presenetljivo, da se njihov prvenec sliši kot nekakšen poklon vplivni newyorški downtown sceni. Ne nujno v smislu glasbenih referenc. Prej skozi prizmo ustvarjalnega modela, raziskujoče križanje raznoterih izrazov (jazz, hiphop, elektronika) in neobremenjenost s pravili. Kljub tej odprtosti pa plošča Less Than Nothing navduši z osredotočeno in koherentno podobo, v kateri se sicer razberejo izkušnje članov zasedbe, a hkrati ponudi tudi nekaj povsem novega in aktualnega."

jJY9-oU5BqU

Na zadnjem koncertu prvega dela bo 17. julija nastopil post-industrial/electro/synth-pop izvajalec ManMachine (Goran Uroić) iz Zagreba, ki je leta 2015 že gostoval v Pritličju.

O-N-HsgX0go