Jelinčič doživljenjsko izključen iz Sveta Evrope

Ponovno izvoljeni poslanec in predsednik SNS Zmago Jelinčič se je znašel med 14 nekdanjimi člani parlamentarne skupščine, ki so do konca življenja izključeni iz Sveta Evrope

Zmago Jelinčič "Plemeniti"

© Borut Krajnc

Svet Evrope je do konca življenja izključil 14 nekdanjih članov Parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PS SE) zaradi vpletenosti v obsežen korupcijski škandal v korist Azerbajdžana. Med njimi je tudi slovenski politik in novoizvoljeni poslanec, vodja SNS Zmago Jelinčič. Parlamentarna skupščina SE je na podlagi poročila neodvisnega preiskovalnega telesa ugotovila, da je teh 14 nekdanjih poslancev kršilo pravila ravnanja skupščine.

Posledično vsi, ki so bili izključeni, ne smejo sodelovati v nobeni dejavnosti Sveta Evrope, piše v resoluciji, ki so jo sprejeli na poletnem zasedanju PS SE, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Odločitev je skupščina sprejela na podlagi sklepov komisije, ki so jo oblikovali po obtožbah o korupciji, ki jih je razkrila nemška nevladna organizacija ESI.

Kot je navedeno v odločitvi omenjenega odbora PS SE, objavljenega na spletni strani SE, je bilo v neodvisni preiskavi ugotovljeno, da je Jelinčič julija 2012 prejel 25.000 evrov od enega od britanskih podjetij, ki so bilo vpleteno v primer "pralnica". S tem je bil vzpostavljen sum, da je deloval v prid Azerbajdžana pri opazovanju volitev. Jelinčič o zadevi ni podal pisnega odgovora, kot so to od njega zahtevali preiskovalci, niti ni odgovoril na pismo, ki mu ga je poslal vodja odbora in ni podal nikakršnih komentarjev.

V neodvisni preiskavi je bilo ugotovljeno, da je Jelinčič julija 2012 prejel 25.000 evrov od enega od britanskih podjetij, ki so bilo vpleteno v primer "pralnica". S tem je bil vzpostavljen sum, da je deloval v prid Azerbajdžana pri opazovanju volitev.

Zato je odbor ugotovil, da je resno kršil etična pravila PS SE in odločil, da do konca življenja ne sme vstopiti v prostore SE in PS SE.

Med izključenimi bivšimi člani PS SE so tudi Belgijci Alain Destexhe, Agustin Conde in Stef Goris, Italijan Luca Volonte, trije Azerbajdžanci, Finec, Norvežan, Šved, Poljak, nemška poslanka Karin Strenz (CDU) in bivši nemški poslanec Eduard Lintner (CSU), navaja AFP.

Škandal, ki so ga nekateri mediji poimenovali "kaviargate", sega v januar 2013. Člani in nekdanji člani PS SE so osumljeni, da jih je azerbajdžanska vlada podkupila, da so glasovali proti poročilu, ki je bilo zelo kritično do razmer političnih zapornikov v Azerbajdžanu. Poročilo je bilo na glasovanju zavrnjeno.

Določeni člani PS SE so v zameno za glasovanje, kot se je izvedelo iz vira blizu SE, dobili kaviar, preproge ali plačane nočitve v luksuznih hotelih.

Določeni člani PS SE so v zameno za glasovanje, kot se je izvedelo iz vira blizu SE, dobili kaviar, preproge ali plačane nočitve v luksuznih hotelih.

Predsednik PS SE Pedro Agramunt, ki je bil prav tako vpleten v "korupcijske aktivnosti" v povezavi z Azerbajdžanom, sporno pa je bilo tudi njegovo srečanje s sirskim predsednikom Bašarjem al Asadom, je na koncu oktobra lani odstopil.

PS SE, ki šteje 324 poslancev iz 47 držav članic Sveta Evrope, med katerimi je tudi 28 članic EU, se od ponedeljka v Strasbourgu sestaja na poletnem zasedanju.