Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo razstavo Eke Vogelnik, ki obsega 35 let njenega delovanja v gledališču, koncert madžarskega pianista Petra Benceja, razstavo ob 20. letnici delovanja Hiše kulture Pivka, koncert kanadskega kitarskega dvojca Japandroids, 19. Kreativni tabor Sajeta, ki bo ponudil 19 koncertov in performansov, kreativne delavnice, otroški program, predavanja in debate ter filmske projekcije.

Japandroids

Četrtek, 5. julij

V Galeriji Kresija Ljubljana bodo ob 19.00 odprli razstavo Eke Vogelnik z naslovom Lutke v maskah, ki obsega 35 let njenega delovanja v gledališču. Razstava združuje nadrealistične maske, ki so nastale ob njenem vstopu v gledališče s predstavo Jaz nisem jaz (SMG, 1983), satirične maske za predstavo Cirkus Butale (Kinetikon KUD in CD, 2004) s portretnimi marionetami naših kulturnikov (CD, 2005). Dopolnjuje jo še serija desetih gledaliških plakatov (1985-1999), ki jih je Eka Vogelnik naredila za predstave v slovenskih gledališčih. scenski elementi ter lutke iz televizijskih serij in predstav Kinetikon KUD-a in Lutkovnega gledališča v Ljubljani.

Na letnem vrtu Gala hale (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 nastopil srbski garažni post-punk trio Repetitor, ki se po treh odmevnih nastopih na turneji kanadskih zvezdnikov Arcade Fire v Pragi, Budimpešti in Bukarešti, vrača v Ljubljano. Kot predskupina bo nastopila hrvaška indie / folk punk zasedba Seine. Po koncertu: jahač plošč BIGor

HdyGl3jMnug

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 66. Ljubljana Festivala nastopil priznani madžarski pianist, skladatelj in producent Peter Bence, ki je na spletu s priredbami skladb Michaela Jacksona, zasedbe Queen in avstralske zvezdnice Sie zbral že več kot 200 milijonov ogledov.

0H4rq0L9OSw

Na različnih prizoriščih v Tolminu bo potekal 19. Kreativni tabor Sajeta: Kinogledališče (19.00): Salon 19/21 (AV performans Harlem Underground & Blaža Trušnovca), Bowrain (Slo), Sotočje (22.00): Ontervjabbit & Neven Korda (Slo), Franck Vigroux (Fra), Innode (A)

uLfHaxYH_O4

Petek, 6. julij

V Galeriji Hiše kulture Pivka bodo ob 19.00 odprli razstavo HKP 20/Vse se spreminja, ki je posvečena 20. letnici delovanja Hiše kulture Pivka. Sodelujejo: Nina Slejko Blom, Conny Blom, Nina Čelhar, Simon Kocjančič, Erik Mavrič, Jaka Vatovec, Matej Vočanec in Leon Zuodar.

Na Sotočju Tolmin bo od 19.00 dalje potekal 19. Kreativni tabor Sajeta, na katerem bodo nastopili: Carlo Mascolo (Ita), Oholo (Slo), Sturle Dagsland (Nor), Blak Saagan (Ita), Krautwerk (Nem)

_jY-VnXQWfM

V Kinu Šiška Ljubljana bo ob 20.00 ponovno nastopil kanadski kitarski dvojec Japandroids, ena najboljših zasedb sodobnega indie rocka. Predskupina: The Mint (Slo)

MKs0IKmPek8

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bo ob 20.00 predstavitev projekta Calliope umetnikov Maxima Berthouja in Marka Požlepa, ki nameravata obnoviti tradicionalni šestmetrski parnik, da bi preplula 1712 milj reke Mississippi, od izvira v Minnesoti do njenega izliva v Louisiani. Med plovbo se bosta umetnika ustavila v desetih različnih državah in zbirala koruzo. Po prihodu v New Orleans bosta parnik spremenila v manjšo destilarno nabrane koruze z namenom proizvesti legendarni Moonshine. Projekt raziskuje različne sloje ameriške zgodovine, povezane z reko Mississippi, od Indijancev, kolonializma, suženjstva, problematične uporabe koruze, pesticidov in gensko modificiranih semen v ameriškem kmetijstvu, nenazadnje obuja tudi pustolovske zgodbe Marka Twaina.

V Menzi pri koritu (Metelkova) Ljubljana bo ob 21.00 koncert Blue For Bruno v spomin na Bruna Subiotta in predstavitev njegove knjige Modri svet. Nastopajo: Hic et Nunc, Midnight Lightning, The Rusks, Atila in DJ BIGor.

EzhVXyuEkY0

Sobota, 7. julij

Na Sotočju Tolmin bo od 20.00 potekal 19. Kreativni tabor Sajeta, na katerem bodo nastopili: Brdnik & Rakovec & Lasič (Slo), Tapan (Srb), Caterina Barbieri (Ita), Colin Benders (Niz).

5vswwZohr_4