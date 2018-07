Filmi brez strehe nad glavo

Najbolj odmevni filmi pretekle sezone in pet novih filmskih delikates na Ljubljanskem gradu

Otok psov

Na Ljubljanskem gradu bo od 5. do 28. julija potekal Film pod zvezdami, ki ga pripravlja Kinodvor v sodelovanju z Ljubljanskim gradom. V letnem kinu na Grajskem dvorišču si boste lahko ogledali izbor nekaterih najbolj odmevnih filmov pretekle kinematografske sezone (Lady Bird, Trije plakati pred mestom, Kvadrat, Oblika vode, Ubijanje svetega jelena, Pokliči me po svojem imenu...), prvo javno projekcijo na slovenskih platnih pa bo doživelo pet filmskih delikates, med njimi filma Ne skrbi, peš ne boš prišel daleč, ki ga je Gus Van Sant posnel po avtobiografiji kultnega ameriškega karikaturista Johna Callahana in animirani film Otok psov režiserja Wesa Andersona.

Film pod zvezdami bo 5. julija ob 21.30 bo odprla drama bosanskega režiserja Alena Drljevića Moški ne jočejo. Prejemnik nagrade Europa Cinemas za najboljši evropski film na festivalu v Karlovih Varih se odvija v odmaknjenem gorskem hotelu, kjer se skoraj dve desetletji po koncu jugoslovanskih vojn na terapevtski delavnici zberejo veterani različnih narodnosti in veroizpovedi, da bi se spopadli s svojimi travmatičnimi izkušnjami. A v naelektrenem ozračju, polnem predsodkov, nezaupanja, sovraštva in zamer, lahko vsaka nepremišljena beseda ali napačen pogled znova sprožita konflikt. Otvoritveni večer bo popestril še predfilm The Box (Celica) slovenskega ustvarjalca Dušana Kastelica, prejemnika vesne za najboljši animirani film na Festivalu slovenskega filma.

V soboto, 14. julija bo sledila predpremiera filma Ne skrbi, peš ne boš prišel daleč (r. Gus Van Sant), posnetega po avtobiografiji kultnega ameriškega karikaturista Johna Callahana, ki po prometni nesreči pristane na vozičku, a se noče odpovedati alkoholu. Ko se ob podpori privlačne terapevtke Annu in karizmatičnega sponzorja Donnieja vendarle spopade z odvisnostjo, odkrije, da ima dar za risanje kontroverznih, politično nekorektnih in kmalu sila priljubljenih časopisnih karikatur.

V torek, 17. julija bodo predpremierno predvajali film Na obali Chesil (r. Dominic Cooke), ki je nastal po romanu britanskega pisatelja Iana McEwana. Film se odvija poleti leta 1962, ko mladoporočenca Edward in Florence prispeta v hotel ob slikoviti obali Chesil, da bi tam preživela medene tedne. Toda idilo mlade ljubezni začneta kmalu pretresati negotovost in strah pred poročno nočjo.

V petek, 20. julija bo sledila razkošna biografska drama Mary Shelley o pisateljičinem burnem ljubezenskem razmerju, ki ga je prelila v enega najvplivnejših gotskih romanov vseh časov: zgodbo o Frankensteinu. Film savdske režiserke Haife Al-Mansour je obenem brezčasna pripoved o mladi ženski, ki se upre družbenim konvencijam, da bi poiskala svojo lastno pot.

Posebno projekcijo bo 26. julija doživel animirani film Otok psov (r. Wes Anderson), ki se odvija v mestu Megasaki, kjer izbruhne epidemija pasje gripe. Ko pokvarjeni župan Kobayashi ukaže izgon vseh psov na orjaško smetišče, se njegov 12-letni rejenec Atari poda na samotno misijo, da bi našel svojega psa Spotsa.

Zadnji dan, 28. julija pa bo na ogled film Whitney, dokumentarni portret pop ikone Whitney Houston, po domače "Nippy", ki ga je z uradnim pooblastilom pevkine družine zrežiral oskarjevec Kevin Macdonald.

