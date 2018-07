V Šarčevi stranki Pahorja prosili, naj z odločitvijo o mandatarju počaka do petka

Predsednik republike bo danes opravil pogovore z vsemi največjimi strankami

Marjan Šarec potrebuje čas do petka. Bo Borut Pahor upošteval njegovo prošnjo?

© Borut Krajnc

Vodja poslanske skupine LMŠ Brane Golubović je predsednika republike Boruta Pahorja na današnjem pogovoru prosil, naj z odločitvijo o predlogu za mandatarskega kandidata počaka do petka in takrat opravi še en krog pogovorov. Takrat bodo v LMŠ vedeli več, je pojasnil glede koalicijskih pogovorov šestih strank pod vodstvom LMŠ.

V LMŠ si namreč želijo, da bi do petka imeli odgovor potencialnih koalicijskih partnerjev o podpori njihovemu predsedniku Marjanu Šarcu. Te dni namreč potekajo pogovori o koalicijski pogodbi, v katerih poleg LMŠ sodelujejo SD, SMC, NSi, SAB in DeSUS.

Golubović je še ponovil, da v LMŠ nimajo problemov, če Pahor za mandatarja za sestavo vlade predlaga relativnega zmagovalca volitev, predsednika SDS Janeza Janšo.

Pahor se bo danes sestal še z vodji poslanskih skupin SD, SMC in Levice, se je pa že sestal tudi s predstavnikom SDS Danijelom Krivcem. Slednji je poudaril, da so v SDS odprti za sodelovanje z vsemi političnimi opcijami, s katerimi bi se poenotili glede programskih stališč, in da podpirajo svojega predsednika Janeza Janšo.

Pojasnil je, da sta se s Pahorjem pogovarjala o vseh možnostih, ki po junijskih volitvah obstajajo, in dodal, da bodo več pokazali nadaljnji pogovori z vodji drugih poslanskih skupin. Predsednik republike bo jutri sprejel še predstavnike oziroma predstavnice strank NSi, SA, DeSUS, SNS in predstavnika narodne skupnosti.

Če še ne bo dobil dovolj jasnih stališč, da bi lahko ocenil, kdo ima že podporo večine v Državnem zboru, bo Pahor konec tedna opravil še en krog pogovorov.