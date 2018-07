REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Priporočamo 116. edicijo serialke Zeleno sonce, na katerem bodo nastopili hrvaški duo DJ Pips in DJ SoulBrother SlipMat in domači rezident Udo Brenner, 24-urni plesni dogodek v Bovcu, kjer se bo na dveh plesiščih predstavilo več kot 20 DJ-ev, 5. Woodland, kjer bo na treh odrih gostovalo 20 domačih in tujih DJ-ev.

Petek, 6. julij

(17.00): Klub rečnih kapitanov (pod Prulskim mostom) Ljubljana: Otvoritev sezone (DJ Nitz)

(19.00): Božidar Ljubljana: Like A Jungle Sometimes: Big Nose Ent & rx:tx: The Splinta Experience (predstavitev prve vinilne izdaje mariborskega didžeja Splinte + Sunnysun, Borka)

m7UjB78wOVw

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Volk)

(20.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Zeleno sonce 116.: Green Strut (Glasbeni skrbniki: Pips, SoulBrother SlipMat, Udo Brenner. Vizuani skrbnik: VJ Fšk)

R2S9ICM2hDY

(22.00): Modri kot Ljubljana: Horizon99 x Modem (A(;D, Futon, R36, Rot Front, Tetsuo)

(22.00): Slatenik Bovec: Area56 pres. Escape Music Fest (Paolo Barbato, Veztax, Angel Anx, Tim Urbanya, Stanny Abram, Sharkastique Tunes, Sputnik, Brlee, Alex Nemec, Alessio, DJ Lilson, Ranchie, Moahs, Andy Raze, Junior Bench...)

zTRVMg7-0Cw

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Pop Nation (DJ Dani)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4: Temnica (Schrauff, RSN & Shekuza)

Sobota, 7. julij

(15.00): Ivančna Gorica: 5. Woodland 2018 (DJs From Mars, Mari Ferrari, Vanillaz, Kosta Radman, Clay Clemens, Secret Disco, Kasnich Brothers, DJ Yoco, Brtinzz, Tim Urbanya, Tea Vuckovic, Damir Hoffman, Alex Ranerro, Devious, Jackie DJ aka Zero Absence, Ranchie...)

nsc17mRdNzE

(20.00): Dvorana Gustaf (Pekarna) Maribor: Trance Only - Summer edition (DJ Shanti Shambo)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Underground pulse Piknik: Membrain launch party (Spencah, Theejay, Dominus Diaboli, Wubsonik, Fornax)

im57Sw7vfB8

(22.00): Plac pod Belvederjem Izola: Ignition (David Dega, Incept, Tech-Rule, David B)

vrm64RScfKE

(23.59): K4 Ljubljana: K4x4 (Evident, Lara, Christian Kroupa)

J1YRiomxQXo