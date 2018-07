Ai Weiwei tudi v Sloveniji

Na 16. ediciji festivala sodobne likovne umetnosti Art Stays na Ptuju se bo zvrstilo 10 razstav, na katerih se bo predstavilo 60 umetnikov, med njimi tudi eden najvplivnejših umetnikov sodobnega časa in kitajski disident Ai Weiwei

Ai Weiwei

Med 6. in 13. julijem bo na Ptuju potekal 16. festival sodobne likovne umetnosti Art Stays. Letošnja edicija z naslovom Fragile/Krhko, je posvečena krhkosti likovnih materialov, razdrobljenosti, procesom časa ali trenutka, ki spremeni lastnosti stvari, situacij in čustev. Ukvarja se s krhkimi odnosi v sodobni družbi, socialno, kulturno in politično zgodovino, kot tudi s človeško identiteto. Na trgih in v zgodovinskih stavbah Ptuja se bodo predstavili umetniki, ki ustvarjajo v različnih medijih: slikarstvo, kiparstvo, fotografija, instalacije, video, performans in glasba.

Program sta pripravila direktorja festivala Jernej Forbici in Marika Vicari v sodelovanju z umetniki in mednarodnimi galerijami, muzeji, javnimi in zasebnimi institucijami, vključno s Fundacijo Berengo iz Benetk, Fundacijo Modena Arte Visive, Arte Laguna Prize, in skupino tujih in domačih kustosov – Antoniom Arevalom, Italom Bergantinijem, Riccardom Costantinijem, Dušanom Fišerjem, Carlom Salo in Koenom Vanmechelenom.

Otvoritev festivala bo 6. julija ob 19.oo v Galeriji mesta Ptuj z razstavo Glastress Ptuj Slovenija. Gre za dolgoročni projekt Adriana Berenga, s katerim želi nadgraditi svojo vizijo združitve sodobne umetnosti in stekla in h kateremu so bili povabljeni umetniki vseh žanrov, da sodelujejo z mojstri pri ustvarjanju umetnosti v steklu. Od leta 2009 so dela razstavljena v zgodovinski palači Franchetti ob Velikem kanalu, od leta 2014 pa projekt dodatno podpira in promovira Fundacija Berengo. Glasstress je gostoval v uglednih muzejih in ustanovah po vsem svetu, vključno z muzejem Millesgården v Stockholmu, newyorškim muzejem umetnosti in oblikovanja, fakulteto London College of Fashion in Galerijo zbirke Wallace v Londonu, sedaj pa se bo v okviru 16. festivala Art Stays predstavil tudi v Sloveniji.

Kurator razstave je belgijski umetnik Koen Vanmechelen, ki z Berengo Studiem sodeluje že od devetdesetih let dalje. Na Ptuju bodo na ogled dela Monire Al Qadiri, Jaka & Dinosa Chapmana, Leonarda Cimolinija, Brigitte Kowanz, Josepha Gascha – Mucheja, Shana Guffogga, Vika Muniza, Lucy Orta, Thomasa Schutteja, Gavina Turka, Koena Vanmechelena in Ai Weiweija, enega od najvplivnejših umetnikov sodobnega časa in kitajskega disidenta. To bo namreč pri nas po razstavi v Aksiomi leta 2016 šele druga priložnost za ogled njegovih del, v katerih se odziva na aktualno problematiko. Sledila bo otvoritev javne intervencije mehiške umetnice Marie Terese Gonzalez Ramirez in koncert Draga Misleja Mefa na osrednjem prizorišču na Slovenskem trgu.

V Miheličevi galeriji bo na ogled razstava Fragile (Krhko) Spomin / Konflikt / Človek, ki bo pod kuratorstvom Carla Sale predstavila osebne intervencije treh, večkrat nagrajenih avtorjev, ki s pomočjo fotografskega medija podajajo razmišljanja na temo krhkosti Silvie Camporesi, Paola Ciregiaja in Mustafe Sabbagha.

Dominikanski samostan bo gostil osrednjo tematsko razstavo Fragile Jerneja Forbicija in Marike Vicari, ki predstavlja izbor umetnikov povezanih z letošnjo tematiko festivala. Razstavljajo: Banu Cennetoglu, Polona Demšar, Federica Ferzoco, Maria Teresa Gonzales Ramirez, Masbedo, Mladen Miljanović, Andrea Morruchio, Boštjan Novak, Artsiom Parchynski, Giuseppe Piscopo, Patrizia Polese, Santiago Sierra, Rósa Sigrún, Andrea Tagliapietra, Alice Zanin in Ai Weiwei.

V Galeriji Magistrat se bosta predstavila beneška umetnika, ki svoje slikarske stvaritve prenašata v in na steklo. Razstava z naslovom Glasspainting - Fragment in proces nasičenja bo gostila dela Stefana Bulla in Riccarda Costantinija in je rezultat sodelovanja s steklarsko delavnice Vetrerie Artistiche Murano di S. Bullo.

Izjemno izvirno delo v svoji krhkosti bo ustvarjeno neposredno na razstavišču in predstavljeno na zadnji dan festivala v čudovitih obokanih prostorih razstavišča Knjižnice Ivana Potrča. Maria Fernanda Guzmán iz Čila (dobitnica nagrade Art Stays na Arte Laguna Prize v Benetkah) bo v času svoje umetniške rezidence na Ptuju ustvarila veliko instalacijo neskončnih grebenov, vozlov in vezi z različnimi kiparskimi pristopi.

Dve večji razstavi bosta na ogled tudi v okolici Ptuja. V Galeriji FO.VI v Strnišču pri Kidričevem, Fragile Lievita (kustos: Italo Bergantini), na kateri bo umetnik Luca Piovaccari predstavil svoja subtilna fotografska dela in kompozicije. V Tovarni umetnosti v Majšperku pa si boste lahko ogledali razstavo umetniške keramike z naslovom Razbij me nežno kustosa Dušana Fišerja, ki bo združila dela slovenskih umetnikov in keramikov Dragice Čadež Lapajne, Mojce Smerdu, Jožeta Šubica, Ines Kovačič, Mete Kastelic, Nataše Sedej, Ljubice Zgonc Zorko, Miljanjke Simšič, Milojke Drobne, Tanje Boh Sokolov in Marije Rudolf.

V spremljevalnem programu se bodo zvrstili še drugi dogodki: videomapiranje Mestnega gledališča italijanskega dua Movimento (Federico De Benedictis in Simone Pucci), zaključni koncert delavnic zvočnega kartografiranja mesta Ptuj Sare Korošec in Erike Vicari, pogovori z gostujočimi umetniki in kustosi (Carlo Sala, Rósa Sigrún, Koen Vanmechelen, Maria Fernanda Guzmán, Italo Bergantini in Luca Piovaccari) in bogat program poletne akademije festivala Art Stays, ki vključuje številne delavnice (delavnica fotografije pod vodstvom Ljubana Cenčiča, delavnica zvoka...).

Mesto bodo zapolnile tudi javne intervencije na trgih in ulicah starega mestnega jedra: instalacija mehiške umetnice Marie Terese Gonzales Ramirez na Slovenskem trgu in kipi češkega umetnika Mareka Schovaneka, ki se jim bodo pridružile intervencije mladih evropskih umetnikov. Festival Art Stays je namreč del evropskega projekta Refresh- Young art(ist)s refreshing heritage sites v sklopu katerega bodo v umetniški rezidenci gostili 8 mladih umetnikov iz Španije, Italije, Romunije in Slovenije.