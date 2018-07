Večina Amerike še vedno podpira pravico do splava

Večina ameriških državljank in državljanov si želi, da bi novi vrhovni sodnik podpiral pravico do splava in istospolne poroke

© WikiCommons

Predsednik ZDA Donald Trump je napovedal, da bo v ponedeljek sporočil ime kandidata ali kandidatke za položaj devetega člana vrhovnega sodišča ZDA, potem ko je sodnik Anthony Kennedy napovedal odstop. Večina Američanov si po anketi medija Politico želi, da Kennedyjev naslednik podpira pravico do splava in istospolne poroke.

Kennedy je bil večinoma konservativni član vrhovnega sodišča, vendar je pri pravici do umetne prekinitve nosečnosti in pri pravicah LGBTQ+ populacije prestopil ideološko mejo ter pritegnil liberalni manjšini treh sodnic in sodnika. Kennedyjev naslednik po izbiri Trumpa bo najverjetneje zanesljiv glas za konservativno večino sodišča pri obeh vprašanjih, kar pomeni odpravo ustavne pravice do umetne prekinitve nosečnosti in zmanjševanje pravic LGBTQ+ populacije.

To sta le dve najodmevnejši vprašanji v javnosti, ko gre za vrhovne sodnike, konservativna večina pa med drugim tudi odločno brani razširjenost orožja po ZDA, smrtno kazen, privilegije korporacij oziroma skoraj dve stoletji in pol ameriške kapitalistične tradicije.

Anketa Politica ugotavlja, da 52 odstotkov Američanov upa, da bo Kennedyjev naslednik branil pravico do splava, vendar podobna večina leta 2016 ni glasovala za Trumpa, temveč za demokratsko kandidatko Hillary Clinton. Trump je osvojil glasove volivcev, ki so večinoma proti pravici do splava in, če si želi ponovne izvolitve leta 2020, te manjšine najbrž ne bo želel razočarati.

Le 29 odstotkov Američanov upa, da bo Kennedyjev naslednik proti pravice do splava, 19 odstotkov Američanov pa o tem nima mnenja. Od demokratov se jih za kandidata, ki bo podpiral pravico do splava, zavzema 73 odstotkov proti 13, med neodvisnimi je razmerje 49 proti 24 odstotkov v korist pravice do splava, med republikanci pa 45 proti 31 v korist prepovedi splava.

Trumpovo vrhovno sodišče sicer splava ne bo takoj prepovedalo, ampak bo razveljavilo odločitev iz leta 1973 v primeru Roe proti Wades, na podlagi katere so ženske dobile pravico do splava po vsem ozemlju ZDA. Ko bo ta odločitev razveljavljena, se bodo o splavu odločale posamezne zvezne države. Tam, kjer vladajo demokrati, bo ta dovoljen, tam, kjer vladajo republikanci, pa prepovedan.

Republikanci imajo trenutno v senatu 51 glasov, demokrati 47, z njimi pa glasujeta še dva neodvisna senatorja. Republikanska senatorka Susan Collins iz Maina, ki podpira pravico do splava, je že povedala, da za kandidata, ki bo odkrito sovražen tej pravici, ne bo podprla. Republikanci lahko izgubijo en glas, saj v primeru neodločenega izida odločilni glas posreduje podpredsednik ZDA Mike Pence.

Včasih so ameriški senatorji tako pomembno odločitev, kot je član vrhovnega sodišča, sprejemali z večino 60 glasov. Sedaj jih potrebujejo le 51. Anketa Politica ugotavlja, da si 48 odstotkov Američanov želi potrditev vrhovnega sodnika s 60 glasovi, le 26 odstotkov pa jih meni, da je 51 glasov dovolj.

Glede pravic LGBTQ+ populacije si 52 odstotkov Američanov želi sodnika, ki jih bo podprl, 27 odstotkov pa takega, ki jim bo nasprotoval. Jasna večina 57 odstotkov si jih želi sodnika, ki bo zaščitil pravice nezakonitih priseljencev, ki so jih kot mladoletne v ZDA pripeljali starši ali skrbniki, večina Američanov (48 odstotkov) pa si želi sodnika, ki bo podpiral smrtno kazen. Tej nasprotuje 26 odstotkov Američanov, preostali pa nimajo mnenja oziroma jim je vseeno.