Grozljivke in vino

V Ljutomeru bo med 10. in 14. julijem potekal Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki ga bo odprla klasika nemškega ekspresionizma Kabinet dr. Caligarija.

Kabinet dr. Caligarija

V Ljutomeru bo od 10. do 14. julija potekal Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, od leta 2010 član Evropske federacije festivalov fantastičnega filma (EFFFF), ki bo že štirinajsto leto zapored predstavil nekatere najboljše žanrske filme minulega leta. V okviru festivala bodo tudi tokrat potekale vinske degustacije in bogat spremeljevalni program s subkulturno tržnico, performansi, predstavitvami žanskih knjig, razstavami in delavnicami, ki ponujajo aktivno sodelovanje obiskovalcev (Mala delavnica groze, Mala delavnica maske in posebnih učinkov, delavnica filmskega bojevanja, delavnica igralske improvizacije, Grossmannove zombarije za otroke).

Festival bo odprla klasika nemškega ekspresionizma in prva grozljivka Kabinet dr. Caligarija v režiji Roberta Wieneja, ki velja za eno najpomembnejših del nemega filma in eno ključnih mojstrovin v zgodovini filmske umetnosti. Nemi film, ki ga odlikujejo osupljivi vizualni učinki, ostri kontrasti med svetlobo in tem, bo v živo spremljala madžarska progresivna rock skupina Ven.

W_8HeksOgjI

V tekmovalnem programu Hudi maček za najboljši celovečerec bo žirija, ki jo sestavljajo Julian Richards (britanski režiser, soustanovitelj Jinga Films), Nenad Bekvalac (srbski filmski kritik, scenarist in igralec) in Ludvik Bagari (slovenski igralec in producent), izbirala med šestimi naslovi, ki se bodo potegovali za najprestižnejšo nagrado Grossmannovega festivala. To so nemško-avstrijska art grozljivka Hagazussa - pogansko prekletstvo (r. Lukas Feigelfeld), avstrijska slasher komedija, posneta na hrvaški obali Žuriraj in umri mlad (r. Dominik Hartl), špansko-francoska fantazijska komedija Errementari (r. Paul Urkijo Alijo), čilenska ekstremna grozljivka Trauma (r. Lucio A. Rojas), britanska grozljivka Charismata, ki na izviren način združuje kriminalni triler in psihološko srhljivko (r. Andy Collier, Toor Mian), norveška črnohumorna grozljivka Vampir Vidar (r. Thomas Aske Berg, Fredrik Waldeland).

KBedLpydRu8

Tekmovalni program glasbenih dokumentarcev za nagrado hrupni maček bo ponudil šest glasnih doživetij: Električne sanje režiserja Dušana Moravca o slovenskem pionirju elektronske glasbe Mihi Kralju, Glasba je časovna umetnost 3, LP film Laibach režiserja Igorja Zupeta, Bunch Of Kunst - Film o Sleaford Mods režiserke Christine Franz o britanskem dvojcu, ki ga je Iggy Pop proglasil za najboljši rock'n'roll bend na svetu, kanadski Slave To The Grind režiserja Douga Browna, ki predstavi zgodovino grindcora, Geometrija izobilja režiserja Joséja Ramóna da Cruza o kultni industrial zasedbi Esplendor Geométrico ter srbski film Kontakt režiserja Mihajla Obrenova, poglobljen portret glasbenega podzemlja Novega Sada.

7Qf1pr_AuuA

V sklopu animiranih filmov Animania bodo na ogled animirane grozljivke britanskega animatorja Leeja Hardcastla, zvezde viralnega trash horrorja, ki bo predstavil poseben izbor svojih kratkih stop-motion animacij, ki niso primerne za otroke, retrospektiva kratkih filmov Dušana Kastelica ter izbor hrvaških kratkih filmskih grozljivk Lutke: Dopadljivi šarm strahu, v katerih bo nastopilo več kot 90 lutk, postavljenih v šest različnih svetov, atmosfer in estetik.

pswY9HC-1kc

Pripravljajo tudi posebno retrospektivo, v kateri bodo prikazani štirje prelomni žanrski filmi, ki letos slavijo 50-letnico: Noč živih mrtvecev (r. George A. Romero), Planet opic (r. Franklin J. Schaffner), Bilo je nekoč na divjem zahodu (r. Sergio Leone) in Rosemaryjin otrok (r. Roman Polanski).

vEVjoAwC-3Q

Izven tekmovalnega programa bo prikazanih 10 celovečercev z vsega sveta, med katerimi bodo prvi finski superherojski film Rendel (r. Jesse Haaja), mehiški festivalski hit Tigri se ne bojijo režiserke Isse Lopez, tajska glasbena grozljivka Premika režiserja Siwakorna Jarupongpaja, južnoafriški vestern Pet prstov za Marseilles režiserja Michaela Matthewsa in premiera novega filma Oto radgonskega režiserja Vasje Rovšnika.

V programskem sklopu Začarani kino, namenjenem otrokom in mladini, bodo predvajali dansko psihološko srhljivko Thelma režiserja Joachima Trierja, ki je prejela nagrado Evropske federacije festivalov fantastičnega filma zlati melies za najboljši evropski fantastični celovečerec, ter izbor kratkih filmov festivala Animateka.

V spremljevalnem programu si bo mogoče ogledati razstavo del srbskega ilustratorja in stripovskega avtorja Ivice Stefanovića, ki je tudi avtor letošnje grafične podobe festivala, potekali pa bodo tudi koncerti, delavnice, predstave, predstavitve knjig, tržnica filmov, glasbe in stripov ter nepogrešljivi Zombie Walk na zaključni dan festivala.