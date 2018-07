REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Pritličju bo Kamizdat predstavil kompilacijo slovenskih ustvarjalcev z mnogimi še neizdanimi deli, ki predstavljajo širok žanrski spekter elektronske glasbe: od hrupa in zvočne umetnosti, preko brejkov in bassa, vse do acid tehna. Na festivalu Mladifest bosta nastopila ameriški DJ Phase Fatale in in avstralska DJ-ka Zanias (ex Linea Aspera, Keluar), ki se bo slovenski publiki prvič predstavila z novim hibridnim DJ setom, v katerem bo skušala ustvariti sinergijo med svojim unikatnim vokalom in težkimi ritmi izpod mešalke.

Phase Fatale

© Fredrik Altinel

Petek, 13. julij

(19.00): Božidar Ljubljana: No Ordinary Love (DJ Stojan)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Kranski (DJ set)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Rinçage Énergique)

(20.00): ČINČIN Ljubljana: Shu Shu x Nati Katchi (DJ set)

sQ6CoUMAimg

(22.00): Pulveriera Sežana: Mladifest (Phase Fatale, Zanias, Tion, Tritch b2b RSN)

JrXBIsVgsHg

(22.00): Coco Cafe Portorož: Lab Doctors (Devious & Mikel Wonic)

6yU-8YmWMec

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Hot In The City (DJ Duki)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Umešana jajca (Jopa, Dado, Woo-D)

9LvRZYqY5LI

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Summer Special (Angel Anx, Looni, Levis, Kathron, Tixti, Lixi, Schvigalo Jr., Mumyyn, Stoxx, Thomas)

uNPu-_0Wa8w

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Glitteris (DJ set)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4: Sezam (Levanael, Dacho, Felis Catus, Krilc)

4VL6PJtHmng

Sobota, 14. julij

(16.00): Vrt Kluba Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Poletna sobota: Pod svobodnim soncem (DJ m00sh)

(21.00): Pritličje Ljubljana: Kamizdat Rentgen: Access Frame: Collectivity (Terranigma, Gašper Torkar/DJ set, A Humanoid Individual, Luka Prinčič; VJ: 5237)

YzbREO-Sf_U

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bollywood & bhangra night (Shanti Priya, DJ Borsan)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4 Kvalitat (Vuka & Disco Durum)