Kljub temu, da so zaprosili za azil, so jih slovenski policisti predali Hrvaški

Nevladne organizacije opozarjajo na prisilno zavračanje prosilcev za azil, kar je po mednarodnem pravu nezakonito

Prosilci za azil na slovensko-hrvaški meji leta 2015

© Borut Krajnc

Nevladni organizaciji Amnesty International Slovenije in PIC sta po poročanju Dnevnika ugotovili, da v Beli krajini policisti prisilno zavračajo prosilce za azil. To je po mednarodnem pravu prepovedano, zato sta UNHCR in varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer že začela preiskovati dogajanje.

Amnesty International Slovenije (AIS) ter Pravno-informacijski center (PIC) sta minuli teden obiskali bosanski mesti Velika Kladuša in Bihać ter tam zbrali pričevanja približno sto migrantov, ki so v Sloveniji doživeli prisilno zavračanje.

Kot je za Dnevnik povedala Jerneja Turin iz AIS, so opravili intervjuje z 58 posameznicami in posamezniki, ki so povedali, da so bili v zadnjem mesecu v Sloveniji. Večina jih je bila v Sloveniji z več sopotniki, nekateri z družino. Enainpetdeset od intervjuvanih posameznikov je povedalo, da so v Sloveniji policistom ali prevajalcu rekli, da želijo zaprositi za azil.

Kljub temu, da so zaprosili za azil, so jih policisti predali Hrvaški, od tam pa so jih izgnali v BiH. To je po mednarodnem pravu prepovedano, slovenska policija in ministrstvo za notranje zadeve pa takšno ravnanje zanikata.

Kljub temu, da so zaprosili za azil, so jih policisti predali Hrvaški, od tam pa so jih izgnali v BiH. To je po mednarodnem pravu prepovedano, slovenska policija in ministrstvo za notranje zadeve pa takšno ravnanje zanikata.

A se poročilo AIS po navedbah Dnevnika ujema s pričevanji migrantov, ki so jih novinarji Dnevnika in RTV Slovenija tudi sami zbrali v Bihaću in Kladuši.

Iz pisarne Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) v Budimpešti, ki je pristojna za Slovenijo, so za Dnevnik sporočili, da se "zavedajo primerov ljudi, ki trdijo, da niso smeli vstopiti v Slovenijo in zaprositi za azil". UNHCR zatrjuje, da zadeve še preiskuje. Da primere preiskujejo, je zatrdila tudi varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer. V njenem uradu so za Dnevnik potrdili, da so že obiskali belokranjski policijski postaji v Črnomlju in Metliki.

Po poročanju Večera, ki danes tudi piše o prisilnem vračanju migrantov, pa je AIS na predsednika vlade, ki opravlja tekoče posle, Mira Cerarja, naslovila poziv k neodvisni preiskavi o delu policije.