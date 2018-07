Deset kulturnih dogodkov od četrtka do sobote

Tokrat priporočamo koncert sint-pop skupine Futurski, predpremiero biografske drame Mary Shelley v režiji Haife Al-Mansour, nastop izraelske zasedbe Voca People, ki a cappella petje združuje s sodobnimi beatbox tehnikami, začetek festivala Dobimo se pred Škucem, ki ga bo odprla modna revija in prodajna razstava študentov NTF.

Voca People

Četrtek, 19. julij

V Galeriji sodobne umetnosti Celje bodo ob 19.00 odprli skupinsko razstavo Vse naše skrivnosti, na kateri se predstavljajo: Lawrence Abu Hamdan, Apparatus 22, Simon Asencio, Bureau of Inverse Technology, Lenka Đorojević in Matej Stupica, Mario García Torres, Kallabris, Staš Kleindienst, Martin Kohout, Susanne Kriemann, Felipe Mujica, Adrian Paci, Stefan Panhans. Kustosinja: Katrin Mundt

© Mario Garcia Torres

V Ustvarjalnem centru Švicarija Ljubljana bo ob 21.00 v okviru Poletja v Tivoliju nastopila skupina Futurski, ki v svoji glasbi izraža atmosferično in melanholično senzibilnost zasanjanega sint-popa, zaznamovanega z sintetičnim zvokom in mehkimi prepleti klaviaturskih, kitarskih, tolkalnih in vokalnih elementov. Zasedba, ki deluje od leta 2015, je lansko leto v samozaložbi izdala kratkometražni prvenec Synthetic Happiness.

0QepmdF16_Y

Na Kongresnem trgu Ljubljana bo ob 21.00 v okviru 66. Ljubljana Festivala nastopila zasedba Voca People, ki a cappella petje združuje s sodobnimi beatbox tehnikami.

8sN9D8N6098

Petek, 20. julij

V Viteški dvorani Križank Ljubljana bodo ob 12.00 v okviru 66. Ljubljana Festivala odprli razstavo del udeležencev XXI. mednarodne likovne kolonije, na kateri se bodo predstavili: Huiqin Wang, Keiko Miyazaki, Paride Di Stefano, Bagrat Arazyan, Vianney Lefebvre, Balsky Eduard, Elisabetta Bacci, Jasmina Rojc.

Na Starem placu Cerkno bosta ob 21.00 v okviru Festivala Keltika nastopili domači zasedbi Brest feat. Vesna Zornik in Orkestrada, ki ju odlikuje izvirno združevanje raznolikih slogov in močno poetično sporočilo.

iPNx58OUuOM

Na Ljubljanskem gradu bo ob 21.30 v okviru Filma pod zvezdami predpremiera filma Mary Shelley, biografske drame o pisateljičinem burnem ljubezenskem razmerju, ki ga je prelila v enega najvplivnejših gotskih romanov vseh časov: zgodbo o Frankensteinu. Film režiserke Haife Al-Mansour je obenem tudi brezčasna pripoved o mladi ženski, ki se upre družbenim konvencijam, da bi poiskala svojo lastno pot.

QM1tFKuw2Po

Pred Galerijo Škuc Ljubljana bo potekal festival Dobimo se pred Škucem: (20.00): Moda in umetnost (modna revija in razstava študentov NTF, Oddelka za tekstilstvo, Oddelka za tekstilstvo, grafiko in oblikovanje, Katedre za oblikovanje tekstilij in oblačil), (20.30): Lorca ti in jaz (koncert Katje Šulc, Urške Centa in Roberta Jukiča), (22.00): Šestilo (otvoritev skupinske razstave, ki bo predstavila svež nabor aktualne likovne produkcije šestih umetnic in umetnikov, ki ustvarjajo na področjih risbe, slikarstva, grafike, kiparstva, fanzinov; sodelujejo: Ivana Bajec, Nevena Aleksovski, Simon Kocjančič, Miha Perne, Zoran Pungerčar in Leon Zuodar)

V MGLC Ljubljana bo ob 19.00 potekal zaključni dogodek ob razstavi David Lynch, Ogenj na odru: (19.00): dr. Andrej Rus: David Lynch in transcendentalna meditacija (predavanje učitelja transcendentalne meditacije, ki bo razložil, kako in zakaj med transcendentalno meditacijo izkušanje globljih, kreativnejših plasti duševnosti razvija ustvarjalnost, ki je sicer tako pomembna za umetnike; svojo osebno izkušnjo o tem bo predstavil Lynchev učenec Gregor Kresal), (20.00): Miroslav Karić: Pod površjem ... vizualni umetnik David Lynch (prepletanje likovnih in filmskih motivov; osrednje teme predavanja bodo obdobje Lynchevega umetniškega izpopolnjevanja in nekatere ključne značilnosti njegove likovne/vizualne umetnosti (motivacijski prostor, tematske vsebine, slogovno-formalne rešitve).

Sobota, 21. julij

Pred Kavarno Kina Šiška Ljubljana bo ob 20.00 v okviru Poletja v Šiški nastopila hrvaška glasbenica Pi (Ivana Picek), pevka priljubljene skupine Pridjevi, ki velja za eno najizvirnejših in najobetavnejših hrvaških avtoric mlajše generacije.

u5a09e5XAJs

V Plešivici pri Sežani bo ob 20.30 zaključek festivala Mladifest s tradicionalno Wkrwglco. Nastopili bodo: Elvis Jackson, Jegulja, Bad Copy, Repetitor, Šajzerbiterlemon (Srb) in Despite Exile (Ita).

cnWDvSS_w3w