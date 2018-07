Vojna proti drogam je vojna brez pravil

Nadaljevanje svetovne filmske uspešnice Sicario, ki se tudi v drugem delu posveča vojni proti drogam na meji med ZDA in Mehiko

V slovenskih kinematografih bo od 19. julija dalje na ogled akcijska srhljivka Sicario 2: Vojna brez pravil v režiji Stefana Sollime. Gre za nadaljevanje svetovne uspešnice Sicario: Onkraj zakona (2015), ki jo je režiral Denis Villeneuve. Dogajanje realistične drame je postavljeno v obmejno mehiško mesto, kjer divja vojna med mamilarskimi karteli. V spopad se s tajno misijo vmeša tudi ameriška vlada s posebno enoto, v kateri je idealistična agentka Kate. Ekipo vodi Alejandro, izkušen svetovalec s sumljivo preteklostjo, ki za dosego cilja ne izbira sredstev. Neverjetna spirala nasilja in prevar do temeljev pretrese mlado agentko, ki začne dvomiti v upravičenost svojega boja s kriminalci, svoje nadrejene in celoten sistem. V nadaljevanju se vojna proti mamilom na meji med ZDA in Mehiko še poveča, ko začno mehiški karteli trgovati s teroristi po celotni ameriški meji. Za boj proti vojni se zvezni agent Matt Graver ponovno poveže z nemirnim Alejandrom.

V vojni proti drogam ni nobenih pravil; ko ameriška vlada posumi, da so se karteli lotili tihotapljenja teroristov prek meje z ZDA, zvezni agent Matt Graver pokliče skrivnostnega Alejandra, čigar družino je umoril šef enega od kartelov. Alejandro naj bi vojno zaostril z ne ravno zakonitimi prijemi: ugrabi hčerko šefa kartela, da bi še podžgal spopade med sovražnimi karteli. A ker je dekle pri vsem tem zgolj nedolžna civilna žrtev, je odločitev o njeni usodi v rokah obeh mož, ki začneta dvomiti v upravičenost tega, za kar se bojujeta.

Napeto in aktualno akcijsko srhljivko poganjata dva antijunaka, ki globoko zabredeta v neizprosni obmejni svet prekupčevanja z mamili in ameriške zunanje politike. V njej spet sodelujeta oskarjevi nagrajenec Benicio Del Toro v vlogi skrivnostnega odvetnika, ki je postal najeti morilec, in Josh Brolin kot operativec agencije CIA Matt Graver, ki z Alejandrom sodeluje v boju proti kartelom. Slednjega naloga, da mora ugrabiti hčerko šefa kartela, privede v osebno krizo.

Ker na nitki visi usoda mlade Isabele (Isabela Moner), se Alejandro in Matt znajdeta na nasprotnih bregovih, vsak soočen svojo moralno dilemo sredi mamilarske vojne, ki jo podžigata. Na koncu se morata odločiti med zmago in dekličinim življenjem. "Poskrbita za razvoj te vojne, a pri tem podcenjujeta morebitne posledice", pravi režiser Stefano Sollima, ki se je rodil in je odraščal v Italiji, kjer je svoje delo pri filmu in TV zasnoval prav na mnogokrat komaj zaznavni meji med zločinci in policisti. Med drugim je ustvaril priljubljeni seriji Gomorrah in Romanzo criminale ter celovečerca A.C.A.B.: All Cops Are Bastards and Suburra.

Prav napeti in občasno težavni odnos med Alejandrom in Mattom je središče sage o Sicariu. "Vsakdo je navdušen nad iskrenostjo in realizmom, s katerima sta upodobljena lika. Lahko sta vam pri srcu, a nista vedno junaška. Pobijata ljudi. Nasilna sta, žilava. Človeka sta. In ker ju prikažemo v njuni človeškosti, ker prikažemo njuni duši, si pridobita našo naklonjenost," pravi Sollima.

_DjzAI-L9dQ