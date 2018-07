REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? V Klubu Tiffany in Monokel bo nastopil Chris Cruse, DJ in rezident Spotlight zabav v Los Angelesu, pridružili pa se mu bodo še Le Berg, Karin Bossman, Volk, Warrego Valles, Softskinson in Tritch. V K4 se bodo na večeru drum'n'bassa predstavili Particular.Minds, Spencah in Klepetz, v Gala hali pa v okviru serialke Wave Riders! Torulsson in Kobayashii.

Petek, 20. julij

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Newblood (Netr & Elysian)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Stascha)

(20.00): Žmauc Ljubljana: Rak3ta (DJ set)

(22.00): Moment Bar Ljubljana: StreetBerlin vol. 2 (David Gtronic, Yanick Antonio, Kareem Da-li, Mack, Moahs, Mi.Kellis)

(23.00): Klub Tiffany in Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Ghosting (Chris Cruse, Le Berg, Karin Bossman, Volk/Warrego Valles, Softskinson, Tritch)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Cosmic Sex (Herzog, Jaša Bužinel, Blažen)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4: Synaptic X PHI (Kosta, Utti, Roiss, Splinterhouse)

Sobota, 21. julij

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Newblood (PGB)

(23.59: K4 Ljubljana: K4DNB (Particular.Minds, Spencah, Klepetz)

(23.59): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Wave Riders! (Torulsson, Kobayashii; VJ: Maii)

