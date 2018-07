Podmladki levosredinskih strank so podpisali dogovor o sodelovanju

Mladi iz LMŠ, SD, SMC in SAB ustvarili Mladim prijazno koalicijo

Mladi forum, podmladek stranke SD

© Twitter

Mladi predstavniki strank LMŠ, SD, SMC in SAB so v torek podpisali dogovor o sodelovanju Mladim prijazna koalicija. K sodelovanju so sicer povabili vse parlamentarne stranke, saj se želijo povezovati in sodelovati ne glede na strankarsko pripadnost.

Čeprav so na torkov sestanek povabili vse parlamentarne stranke, so se ga udeležili le predstavniki SD, LMŠ, SMC in SAB. Ti so podpisali dogovor o sodelovanju, v katerem so dorekli kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne cilje, so danes sporočili iz Mladega foruma SD.

Čeprav so na torkov sestanek povabili vse parlamentarne stranke, so se ga udeležili le predstavniki SD, LMŠ, SMC in SAB.

Kot kratkoročna cilja so opredelili razpravo o znižanju volilne pravice na 16 let in uvedbo poskusnih e-volitev na prihajajočih evropskih volitvah. Srednjeročni cilj je reševanje stanovanjske problematike mladih, dolgoročni pa dvig aktivne participacije mladih.

Vsi podpisniki dogovora so se zavezali, da bodo aktivno sodelovali pri izboru in usmeritvah predstavnika mladih, ki bo zastopal interese mladih na vladni ravni.

"Ker mladi predstavljamo temelj vsake novodobne družbe, na nas mladih že sloni odgovornost za prosperiteto in razvojne potenciale generacij, ki prihajajo za nami. Napredek v demokratični družbi je v veliki meri odvisen od soočenja različnih mnenj in sklepanja kompromisov," so zapisali v podmladku SD.