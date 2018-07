Gospod Veliki in Fozzy

Ameriški rock zasedbi Mr. Big in Fozzy 1. avgusta v Kinu Šiška

Eric Martin v znanem videospotu za pesem To Be With You

V sredo bosta v Ljubljani nastopili ameriški rock zasedbi Mr. Big in Fozzy. Prva je svojo pot začela že v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in uživala sadove plodnega obdobja MTV, kjer je nanizala kar nekaj markantnih hitov, denimo nepozabno balado To Be With You in priredbo Cata Stevensa Wild World. Sicer pa so Mr. Big v osnovi hard rock bend in bi vas "teža" njihove glasbe, če poznate zgolj njihove emtivijevske hite, znala presenetiti.

Mr. Big sestavljajo vokalist Eric Martin, kitarist Paul Gilbert, ki ga mnoge svetovne kitarske revije uvrščajo med najvidnejše trgače strun, basist Billy Sheehan, ki je sodeloval tudi z Davidom Leejem Rothom, The Winery Dogs, Talas in Steveom Vaijem, ter bobnar Pat Torpey, ki je ustvarjal tudi z Belindo Carlisle, Richiejem Kotzenom in Robertom Plantom.

Mr. Big je svojo glasbeno pot pričel z istoimensko ploščo Mr. Big (1989), ki je vidnejši pečat sicer pustila zgolj na Japonskem. Skupino pa so opazili tudi drugod po svetu šele po turneji z Rush in izdaji albuma Lean Into It leta 1991, kjer najdemo tzudi prej omenjeni hit To Be With You in singel Just Take My Heart, ki uspešno plezala po svetovnih glasbenih lestvicah.

Mr. Big so s skupnim ustvarjanjem glasbe prvič prenehali leta 2002, a so se ponovno združili leta 2009 in še naprej snemajo albume (zadnji ima naslov Defying Gravitiy, ki je izšel lani) ter hodijo na svetovne koncertne turneje.

Zanimivo pa je, da bo pred Mr. Big na oder stopila novejša metalska zasedba Fozzy, ki je priljubljena predvsem v ZDA, v Evropi pa ponekod še išče svoje občinstvo. Leta 1999 sta jo zasnovala Chris Jericho in kitarist Rich Ward. Prvega morda poznate kot televizijskega zvezdnika, saj je eden od slavnejših imen medijskega koncerna WWE, ki med drugim producira tudi t.i. wrestling, mešanico zrežirane rokoborbe, akrobatike, akcije in drame. njimi bo zasedba Fozzy, ki jo vodi zvezdnik wrestlinga in frontman Chris Jericho. Skupina Fozzy, ki se je na začetku imenovala Fozzy Osbourne, je nastala leta 1999 v Atlanti v ameriški zvezni državi Georgia ter do zdaj postregla z že sedmimi studijskimi albumi. Zadnji nosi naslov Judas (2017).

Vstopnice za sredin koncert najdete na tej povezavi.

