Bo Levica pristala v koaliciji?

Pogajanja šesterice strank so včeraj trajala kar 14 ur, pregledali naj bi vse podrobnosti koalicijske pogodbe. Če bo izvršni odbor Levice dal zeleno luč, bodo pogajanja nadaljevali tudi danes.

Marjan Šarec (LMŠ) in Luka Mesec (Levica)

Predstavniki peterice strank (LMŠ, SD, SMC, SAB in DeSUS) so v nedeljo na maratonskih pogajanjih, ki so trajala kar 14 ur, usklajevali koalicijsko pogodbo z Levico in po besedah predsednika LMŠ Marjana Šarca v precej konstruktivnem vzdušju pregledali celotno pogodbo. Sedaj je na potezi izvršni odbor Levice: če bo dal zeleno luč za nadaljevanje pogajanj, se bodo ta nadaljevala še danes. Vse je odvisno od tega, ali se Levici koalicijska pogodba zdi ustrezna podlaga za nadaljevanje pogovorov in morebiten vstop v koalicijo.

Če bo Levica danes pogovore nadaljevala, bodo po Šarčevih besedah danes usklajevali še tiste točke, pri katerih v nedeljo niso "prišli čisto skupaj". Katere so te točke, Šarec ni želel razkriti, je pa dejal, da je odprtih zadev ostalo manj, kot so pričakovali.

Predsednik LMŠ ima sicer občutek, da Levica s pogajanji misli resno. "Ni bilo čutiti tega, da bi iskali tiste točke, kjer se ne pride skupaj, samo zato, da se lahko čim prej odide," je dejal v izjavi za medije.

Glede možnosti manjšinske vlade s podporo Levice pa je Šarec dejal: "Zaenkrat delamo na tem, da smo vsi člani koalicije." Predsednik LMŠ tudi ni želel govoriti o korakih, ki bi sledili, če izvršni odbor Levice danes zavrne možnost vstopa v koalicijo.

Preostali predsedniki strank po zaključku nedeljskih pogajanj niso dajali izjav.

Pogovore z Levico je peterica strank začela po tistem, ko je iz koalicijske enačbe izpadla NSi. S to stranko so sicer že v veliki meri uskladili koalicijsko pogodbo, a se je NSi zaradi dvomov v stabilnost in trajnost koalicije iz pogajanj umaknila.

Nato je prišla na vrsto Levica, s katero so pogovore začeli v četrtek. Tedaj so ugotovili, da so vsebinska razhajanja med njimi velika, a da je kljub temu mogoče doseči dogovor.

Drugi krog iskanja mandatarskega kandidata, v katerem želi Šarec sestaviti vladno koalicijo, se bo iztekel 10. avgusta. Če bo v tem času predlog za izvolitev predsednika vlade vložen, bo DZ o njem glasoval med 13. in 17. avgustom.