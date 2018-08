Poletje in lutke

29. Poletni lutkovni pristan bo ponudil več kot 20 domačih in tujih lutkovnih predstav ter nekaj spremljevalnih dogodkov

Dedek

Od 4. do 30. avgusta bo v Mariboru potekal mednarodni festival Poletni lutkovni pristan, ki ga od leta 1990 organizira Lutkovno gledališče Maribor. V prvi vrsti ponuja najboljše tuje in domače lutkovne predstave za otroke, pa tudi predstave za odrasle, delavnice, razstave, instalacije in druge spremljevalne dogodke. Večina dogodkov se bo odvijala na prostem, največ v Avditoriju Lutkovnega gledališča Maribor.

Že od svojih začetkov Poletni lutkovni pristan gosti najbolj zanimive predstave iz tujine in tako bo letos po večletnih prizadevanjih gostil slovito italijansko gledališče senc Gioco Vita s predstavo Nebo za medvede, ki lahkotno in obzirno spregovori o občutljivih temah skozi zgodbo dveh medvedov.

Iz Nemčjie prihaja zanimiva predstava Vetrič, iz bratislavskega gledališča pa nova predstava Matije Solceta z naslovom Dedek, ki je nastala po resničnih dogodkih ter pripoveduje o dragocenih trenutkih, ki jih lahko doživimo samo znotraj družine. Iz Nizozemske prihaja gibalno-lutkovna predstava Leteča krava, ki je uvrščena tudi v glavni skupni program festivalov Platforma sodobnega plesa (Plesna izba Maribor) in Performa, festivala performativnih praks (MKC Maribor). Na festival prihajajo še Lutkovno gledališče Žilina iz Slovaške z Grdim račkom, Gledališče Mala scena Puna kuća iz Zagreba z Zgodbo o velikem in majhnem in CTA Gorica s predstavo za najmlajše Račka Olivija gre v svet.

Na festivalu si bo mogoče ogledati tudi predstave večinoma neodvisnih lutkarjev, ki z vsak svojim pristopom bogatijo domačo lutkovno sceno. Prihaja vedno samosvoj in duhovit Rozinteater s predelavo Kekca, humorna Katja Povše oz. Pripovedno gledališče gospodične Bazilike, plesalka Lea Menard, Gledališče Fru-Fru iz Ljubljane, Pupilla iz Lendave, Mestno gledališče Ptuj, Murat in Jose ter Gledališče MalihVelikih. Za zaključek festivala bo poskrbel z lutkami obarvan koncert skupine Katalena Enci benci Katalenci, ki je enkrat že navdušil avditorij Lutkovnega gledališča Maribor.

Poleg predstav bo festival ponudil tudi druge oblike kreativnega druženja. V Avditoriju bodo lesena lutkovna igrala v razstavišču Minoritske cerkve pa bo na ogled odlična razstava Damijana Stepančiča. Lutke, skice, ilustracije enega najbolj prepoznanih ilustratorjev, bodo poleg starih scenografij, razkrile tudi osnutke in modele, po katerih so nastajale lutke za predstavo Kako zorijo ježevci, ki bo prva premiera Lutkovnega gledališča Maribor v sezoni 2018/2019.

Festival zaokrožujejo ustvarjalna delavnica, Likovna ustvarjalnica v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor in petdnevna delavnica za otroke z naslovom Ropotave zgodbe. Ta vabi otroke na raziskovanje zvokov predmetov, ki bodo kot lutke oživeli na produkciji konec zadnjega tedna festivala. Kot vsako leto bo otroška žirija predstave ocenjevala z zlatimi zvezdicami in ob koncu festivala izbrala najboljšo predstavo, ki bo prejela nagrado maček iz žaklja.