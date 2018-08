Diskriminacija žensk je še vedno globoko ukoreninjena v japonsko družbo

Na medicinski fakulteti v Tokiu so od leta 2006 prirejali rezultate sprejemnih izpitov v škodo žensk in korist moških

Medicinska in dentalna fakulteta v Tokiu velja za eno izmed najprestižnejših fakultet na Japonskem.

© Rs1421 (Wikimedia Commons)

Vodstvo medicinske fakultete v Tokiu, ki je ena od najbolj prestižnih medicinskih fakultet na Japonskem, je priznalo, da so več kot deset let prirejali rezultate sprejemnih izpitov, da bi manj žensk izpolnilo pogoje za vpis in bi tako izobrazili več zdravnikov kot zdravnic. Na fakulteti so poročila medijev o teh manipulacijah najprej odločno zavračali, potem, ko so jih potrdili odvetniki, ki so sodelovali v preiskavi, pa so sporočili, da tega ne bi smeli početi, in zagotovili, da bodo naredili vse, da se to v prihodnje ne bo več dogajalo.

Po poročanju Guardiana so še obljubili, da bodo sprejeli ženske, ki so jih v preteklosti zavrnili, ker zaradi manipulacij niso uspešno opravile sprejemnega izpita, a niso pojasnili, kako bodo to izvedli. Izvršni direktor Tetsuo Yukioka je zagotovil, da žensk, ki so bile kljub manipulacijam sprejete, niso obravnavali drugače kot moških, četudi je priznal, da nekateri verjamejo, da ženskam niso omogočili, da bi lahko postale kirurginje.

Manipulacije so odkrili v okviru preiskave, ki so jo uvedli zaradi obtožb, da so »skozi stranska vrata« omogočili vpis sinu uradnika na ministrstvu za izobraževanje v zameno za privilegirano obravnavo fakultete pri delitvi proračunskega denarja za raziskave. Birokrat in nekdanji direktor fakultete sta bila obtožena podkupovanja.

Raziskava je pokazala, da je pri letošnjih sprejemnih izpitih fakulteta na prvi stopnji vsem kandidatom za vpis število točk najprej znižala za 20 odstotkov in nato moškim kandidatom dodala vsaj 20 točk z izjemo tistih, ki so na sprejemnih izpitih že štiri krat padli. Enake manipulacije so na medicinski fakulteti Tokio uporabljali od leta 2006, ker so hoteli za zdravnice izobraziti manj žensk. To so počeli zaradi prepričanja, da bodo imele zaradi rojstva otrok krajšo kariero oziroma bodo otroci ovira v njihovi karieri. Sin ministra za izobraževanje je na sprejemnem izpitu trikrat padel, četrtič so mu dodali 20 točk, kar je bilo ravno dovolj, da je izpit opravil.

Koliko žensk je bilo žrtev teh manipulacij, ni znano. Odvetnik Kenji Nakai pravi, da so bile te manipulacije »čisti seksizem«. Preiskava je po njegovih besedah tudi nakazala, da je prejšnji direktor fakultete sprejel podkupnino od nekaterih staršev, ki so zahtevali ugodnejšo obravnavo svojih sinov. Kaže tudi, da so manipulacije bile del globoko zakoreninjene kulture, ki temelji na nepoštenosti in netransparentnosti. Poročilo zajema samo zadnje sprejemne izpite, zato je potrebna nadaljnja preiskava.

Na Japonskem ima skoraj 50 odstotkov žensk visokošolsko izobrazbo, kar je med najvišjimi deleži na svetu, se pa ženske v tej državi pri iskanju zaposlitve pogosto soočajo z diskriminacijo. Od njih se pričakuje, da bodo skrbele za gospodinjstvo, otroke in ostarele starše, od moških pa, da bodo ves čas v službi. Študije kažejo, da se v zadnjih 20 letih delež žensk, ki uspešno opravijo izpit za vpis na medicinsko fakulteto, giblje okrog 30 odstotkov. Na tej podlagi nekateri strokovnjaki menijo, da utegnejo tudi druge medicinske fakultete diskriminirati ženske.

Razkritje manipulacij na medicinski fakulteti v Tokiu je podkrepilo trditve o institucionaliziranem seksizmu na delovnih mestih in na področju izobraževanja na Japonskem kljub prizadevanjem predsednika vlade Shinza Abeja za vzpostavitev družbe, v kateri »ženske lahko sijejo«.

Minister za izobraževanje Yoshimasa Hayashi pravi, da bodo preverili postopke za vpis na vseh medicinskih fakultetah v državi. Ministrica za enakost spolov Seiko Noda je za javno RTV NHK dejala, da je izredno skrb zbujajoče, da je fakulteta ženskam preprečevala, da bi naredile sprejemni izpit zaradi prepričanja, da je z zdravnicami težko delati.

Razkritja o manipulacijah medicinske fakultete v Tokiu so povzročila razburjenje tudi na socialnih omrežjih. Ena od uporabnic je napisala, da ni poslušala staršev, ki so ji govorili, da ženske ne sodijo na univerzo, in se vpisala na najboljšo univerzo na Japonskem. Na razgovorih za službo pa zdaj posluša, da bi jo takoj zaposlili, če bi bila moški. »Moj sovražnik niso bili moji starši, ampak celotna družba,« ugotavlja.

Nekdanje vodstvo medicinske fakultete v Tokiu je po besedah odvetnikov, ki so bili vključeni v preiskavo manipulacij, prirejalo tudi rezultate sprejemnih izpitov otrok diplomantov fakultete v upanju, da bodo po vpisu od njih dobili donacije.