Vse več starejših Američanov je v bankrotu

Delež starejših Američanov, ki jim sanje o lepem življenju po upokojitvi skali bankrot, se naglo povečuje

© sylviebliss / Pixabay

Zniževanje pokojnin, rast izdatkov za zdravstvo, premalo prihrankov so signali, ki že nekaj let sporočajo, da Američani v starosti ne morejo več kot včasih pričakovati lagodnega življenja. Nova raziskava po poročanju New York Timesa je pokazala, da je danes delež 65-letnikov in starejših, ki so prisiljeni razglasiti osebni stečaj, tri krat večji kot leta 1991. Med vsemi Američani je dvig deleža tistih, ki bankrotirajo, še precej večji.

Pospešena rast števila ljudi, ki končajo v bankrotu, je po navedbah izvajalcev študije posledica prenosa finančnih tveganj z države in delodajalcev na posameznika v zadnjih 30 letih. S tem, ko se socialna varnost zmanjšuje, je posameznik vse bolj sam odgovoren za svoj finančni položaj. Ta prenos odgovornosti so med drugim povzročili ukrepi, kot je podaljšanje časa, ko posameznik izpolni pogoje za pridobitev socialne pomoči, nadomestitev pokojnin, ki jih je zaposlenim dolžan zagotoviti delodajalec, z varčevanji za starost, povečanje števila zdravstvenih storitev, ki jih mora posameznik plačati iz lastnega žepa. To so ukrepi, ki jih kot strukturne reforme tudi od Slovenije zahtevajo mednarodne institucije.

Cheryl Mcleod iz Las Vegasa je bila januarja prisiljena razglasiti osebni stečaj, ker ni več mogla plačati hipotekarnega kredita in drugih stroškov. »Stara sem 70 let in delam za manj denarja, kot sem delala kadar koli v svojem življenju,« pravi.

Bankrot posamezniku lahko omogoči nov začetek, a starejši ljudje za to nimajo dovolj časa, piše v študiji. Ko razglasijo stečaj, so že brez premoženja, hkrati pa nimajo na voljo več dovolj let, da bi se lahko postavili nazaj na noge.

Avtorji študije tudi opozarjajo, da je število Američanov, ki imajo finančne težave, več, kot jih razglasi osebni stečaj. Eden od avtorjev Robert M. Lawless, profesor prava na univerzi Illinois, razlaga, da so ljudje, ki razglasijo stečaj, vedno samo vrh ledene gore. Tudi vse več pripadnikov generacije Američanov, ki se bližajo upokojitvi, konča v bankrotu.

Število Američanov, ki se upokojijo zadolženi, se prav tako povečuje. Njihov dolg je večji od tistega, ki so ga v upokojitev prinesli njihovi predniki. Danes jih vse več po upokojitvi najame nov kredit, ki si ga ne morejo privoščiti. Več kot tretjina upokojenih Američanov, ki so bankrotirali, je avtorjem študije povedalo, da je pomoč drugim, zlasti otrokom in ostarelim staršem, pripomoglo k temu, da so morali razglasiti bankrot. Marc Stern, odvetnik, ki je v Seattlu specializiran za bankrote, pojasnjuje, da so nekateri starši za odrasle otroke najeli 10 tisoč ali 20 tisoč dolarjev kredita. Nekateri so najeli kredit za plačilo študija svojih otrok. Odvetnik Stern pravi, da pred 20 ali 30 leti starši niso najemali kreditov za študij svojih otrok. Najemali so jih otroci sami.