REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Na Letnem vrtu in v Gala hali bo potekal Poletni rx:tx beatniški zbor, na katerem se bodo s 30-minutnimi seti predstavili: Bakto, Borka, .čunfa, Felis Catus, Junker, Krilc, Peglasus, Shao, Some1Else, Šuljo, TizTiz, Tschimy, Whynnel, v Čezsoči pa lahko obiščete festival elektronske glasbe od:vod, kjer bodo na dveh odrih med drugim nastopili: Alex Picone, Avos, Gene On Earth, Melina Serser, Miki, Nicola Kazimir, Rama NYC, The Ghost.

Petek, 17. avgust

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Marco Trafficante (DJ set)

(19.00): Božidar Ljubljana: On Rotation (Stascha & Maša)

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Levanael)

4VL6PJtHmng

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Poletni rx:tx beatniški zbor (Bakto, Borka, .čunfa, Felis Catus, Junker, Krilc, Peglasus, Shao, Some1Else, Šuljo, TizTiz, Tschimy, Whynnel; VJ: Fšk)

qeNEjMN0lw0

(22.00): Coco Cafe Portorož: Deep Motion (Sputnik)

HzJMckN1OeM

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Annarch (DJ set)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: Moment Pool Party (Suano, Nixterix, Erik Gross, Rike Jr., DJ Boom)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Supersonique Electronique (m00sh, Naj, Duki)

(23.59): K4 Ljubljana: K4x4 (Stascha, Byn, Urbadur)

Od 17. do 19. avgusta bo v Čezsoči potekal festival od:vod, na katerem bodo med drugim nastopili: Alex Picone, Avos, Gene On Earth, Melina Serser, Miki, Nicola Kazimir, Rama NYC, The Ghost, Walid - Infoline Les Points, Dipsas, Dojaja, Dulash, Evano, Evident, Fraku, Ian F.

pgjDfGMGhjM

Sobota, 18. avgust

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: LVN (DJ set)

(20.00): Swenak Idrija: Čipkarija 2018 (Ian F., Eliaz, Looni, Tixti, Lixi, Schvigalo, Thomas L., R.Bade)

IDLesoDLRlg

(23.00): CSK France Prešeren Ljubljana: Trnfest: 777music presents Technological Vol. IV (Luxia, Lucky Left, Filthy Kid)

(23.59: K4 Ljubljana: UVK4: Temnica (LxS, Nulla, Thon Kland)