Poezija in vino na Ptuju

Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina bo letos ponudil več kot 55 brezplačnih dogodkov, udeležilo pa se ga bo 22 pesnikov in pesnic iz 16 držav.

© Matej Pušnik

Na Ptuju bo od 22. do 25. avgusta potekal 22. mednarodni festival Dnevi poezije in vina, na katerem se bo zvrstilo več kot 55 brezplačnih dogodkov. Sodelovalo bo 22 pesnikov in pesnic iz 16 držav, ki sta jih izbrala letošnja selektorja britanski pesnik in urednik Rod Mengham, ki bo tudi sam nastopil na festivalu, ter slovenski pesnik, pisatelj, urednik in prevajalec Aleš Šteger. Festival je od leta 2014 del evropske pesniške platforme Versopolis, ki jo podpira program Ustvarjalna Evropa Evropske unije

Dnevi poezije in vina, ki velja za enega najbolj prepoznavnih mednarodnih pesniških festivalov v tem delu Evrope, ki združuje pesniško in enološko umetnost, vsako leto konec avgusta obiskovalcem ponudi pesniška, enološka, kulinarična, glasbena, vizualna in številna druga doživetja, ki oživijo ulice srednjeveškega Ptuja.

Častna gosta letošnjega festivala bosta ena izmed najbolj prepoznavnih izraelskih pesnic Agi Mishol in nemški pesnik, urednik ter predsednik Bavarske akademije lepih umetnosti Michael Krüger. Oba častna gosta se bosta v torek, 21. avgusta predstavila v ljubljanski Narodni galeriji v sklopu tradicionalnih Večerov pred Dnevi, pridružila pa se jima bo tudi švedska pesnica iranskih korenin Athena Farrokhzad, ki je napisala Odprto pismo Evropi, ki ga bo prebrala na odprtju festivala na Ptuju.

Odprto pismo Evropi so na festivalu lani v sodelovanju z berlinsko Allianz Kulturstiftung pripravili prvič in ker je naletelo na dober odziv, bodo s projektom o najbolj perečih družbenih temah, s katerim naslavljajo institucije, politike, medije in evropskega slehernika, nadaljevali tudi letos. Pismo bodo tudi tokrat prevedli v številne jezike ter ga objavili v različnih medijih.

Ob podpori Acción Cultural Española (AC/E) bo letos v fokusu sodobna španska poezija. Gostili bodo španski pesnici in pesnika Mercedes Cebrián, Eriko Martínez in Carlosa Aganzo. V dneh pred festivalom bodo sodelovali tudi na špansko-slovenski prevajalski delavnici v družbi slovenskih kolegov Tiborja Hrsa Pandurja, Andreja Medveda in Glorjane Veber ter prevajalke Veronike Rot. Vzajemno bodo prevajali svojo poezijo, prevedeno poezijo pa bo moč slišati tekom festivala na glavnem festivalskem odru med večernimi branji. Pozabili pa ne bodo niti na španska vina, saj bo na vinskem oltarju vsak festivalski večer mogoče pokušati vino španskega vinarja.

Posebna pozornost bo posvečena poeziji slovenskega pesnika Jureta Detele (1951-1992), katerega zbrana dela so nedavno izšla v knjižni zbirki Beletrina, o njej pa bo na festivalu spregovoril Miklavž Komelj.

Ob večernih pesniških branjih in vinskih degustacijah, se bodo odvila še zasebna branja, otroški program, muzejske delavnice za odrasle, klavirsko-pesniški dogodki, na katerem bo nastopil tudi Krüger, koncert sodobne umetnostne glasbe, promenada poezije, ki bo ptujske ulice zasedla s poezijo, glasbo in plesom in akrobacijami. Med Dominikanskim samostanom, Prešernovo ulico, Slovenskim trgom, Miklošičevo ulico, Mestnim trgom, Aškerčevo ulico in Vrazovim trgom bodo nastopili številni umetniki, kolesje promenade pa bo letos usmerjal komik in igralec Tadej Toš. Festival bodo popestrili tudi večerni koncerti. Na otvoritvi bo nastopila Mia Žnidarič, v četrtek avstrijska skupina Month of Sundays, v petek Tori Tango, za zaključek festivala pa se obeta nastop Vlada Kreslina in Malih bogov.

Vlado Kreslin bo poleg Iva Svetine tudi eden od slovenskih pesniških gostov. Med njimi pa bodo tudi štirje pesniki iz evropske pesniške platforme Versopolis, ki jo je ob podpori programa EU Ustvarjalna Evropa ustanovila založba Beletrina. To so Marija Andrijašević iz Hrvaške, Pernilla Berglund iz Švedske, Valentina Colonna iz Italije in Johanna Venho iz Finske.