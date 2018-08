REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Pred Božidarjem bo nastopil DJ in producent Christian Kroupa, v K4 bo potekal after festivala Urbano dejanje, na katerem bodo za ples poskrbeli Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena. Levanael in Dacho, v Tolminu pa Halamoye Dance Festival 2018, na katerem bodo med drugim nastopili: Marko Nastić, Dave Manali, Sincronism, Mr. Gaux aka Margaux Jerome, DJ Aleksij.

Marko Nastić

Petek, 24. avgust

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Adonov (DJ set)

(19.00): Žmauc Ljubljana: Junker (DJ set)

(19.00): Božidar Ljubljana: Christian Kroupa (DJ set)

BPohODUrJFE

(19.00): Tobačna ulica Ljubljana: Urbano dejanje (Ian F. b2b Mayell, Dea, Valentino Kanzyani, Ian F., Mayell, Tim Kern & Tzena)

_GIPxFu4bng

(20.00): Pritličje Ljubljana: Poletni celovečerec (Yanya)

(22.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Kratke navadke (Perodinamika, DJ 2001 Fiat Multipla 1.9 JTD ELX 89000km, Lilris)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Under the Sea (DJ Dani)

(23.00): Moment Bar Ljubljana: The Residency: Beat The Heat (Lakmi, Nixterix, Density)

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Fešta Kalamarov in Snif (DVMIR, Shao, Novack)

(23.59): K4 Ljubljana: UD 2018 x Klub K4 (Big floor: Ian F., Mayell, Tim Kern, Tzena. Small floor: Levanael, Dacho)

IDLesoDLRlg

Od 24. do 26. avgusta bo v Tolminu potekal Halamoye Dance Festival 2018, na katerem bodo nastopili: Marko Nastić, Dave Manali, Sincronism, Mr. Gaux aka Margaux Jerome, DJ Aleksij, Eliaz, Max Sebastien, Saturday Simon, Lab Doctors in drugi.

eTW1v-B_59I

Sobota, 25. avgust

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Biblesalesman (DJ set)

(23.59): K4 Ljubljana: UD 2018 x Klub K4 (Big floor: Cookie, Bor$aleano, Young Sanci, Shao. Small floor: DubDiggerz, AIA)

zSm1oFqUMSs