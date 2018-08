Simfonija strasti

Ruski koreograf Boris Eifman se v Ljubljano vrača z baletom, ki predstavlja čustveni, predvsem pa umetniški velikega ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega.

V Cankarjevem domu v Ljubljani bo 21. in 22. avgusta ob 20.00 v okviru 66. Ljubljana Festivala gostoval Akademski državni balet Borisa Eifmana iz Sankt Peterburga z baletno predstavo Čajkovski. Pro et Contra, ki je bila premierno uprizorjena 22. julija 2016 in skozi ples predstavlja čustveni, predvsem pa umetniški svet velikega ruskega skladatelja Petra Iljiča Čajkovskega. S to predstavo je Eifmanu uspelo na odru tako rekoč materializirati nesmrtno glasbo Čajkovskega in s koreografijo izraziti simfonijo strasti.

Balet Čajkovski. Pro et Contra v koreografiji Borisa Eifmana je rezultat njegovega dolgoletnega razmišljanja o osebnem in ustvarjalnem svetu ruskega skladatelja. Gre za nekakšno nadgradnjo predstave Čajkovski iz leta 1993, v kateri se je osredotočil predvsem na osebne odnose in drame Čajkovskega. V novi produkciji je ta komponenta sicer še vedno prisotna, a je bolj v ospredju skladateljeva ustvarjalna osebnost. S predstavo je Eifman želel pokazati, kako velike mojstrovine nastajajo na podlagi vsakdanjih izkušenj, razočaranj in dvomov, in kako je tudi Čajkovski vse to uspel vtkati v svojo glasbo.

v9B1SdMxTAo

"Ob dolgoletnem ukvarjanju z glasbo Čajkovskega sem spoznal, kako globok in brezkončen je bil skladateljev svet. Začel sem razumeti raznolike teme, povezane z njegovim delom, njegovo psihološko identiteto, njegovimi odnosi z bližnjimi. Vsega tega v preteklosti nisem zadostno preučil. Želel sem ustvariti delo, v katerem bi se lahko bolj poglobil v okolje skladateljevega ustvarjalnega trpljenja," je povedal Boris Eifman.

Akademski državni balet Borisa Eifmana je pri nas nastopil že večkrat, nazadnje leta 2016 s psihološkim baletom Up & Down. Eden največjih svetovnih koreografov, ki ga označujejo kot "koreografa filozofa" je zaslovel z drznimi baletnimi interpretacijami klasik svetovne literature. V Ljubljani smo si lahko ogledali Tolstojevo Ano Karenino, Brate Karamazove Dostojevskega, Cervantesovega Don Kihota ter Puškinovega Onjegina.