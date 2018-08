Efekt Cristiana Ronalda

V nogometu velja prepričanje, da nogometaš ne more biti večji in pomembnejši od kluba. Ronaldo in ostali nogometni superzvedniki dokazujejo ravno nasprotno.

Nogotmetni zvezdniki kova Lionela Messija in Cristiana Ronalda so ključnega pomena za komercialni uspeh klubov.

Nogomet je danes veliko več kot zgolj šport, Postal je pomemben steber zabavne industrije. Klubi se zato zavzemajo, da poleg športnih uspehov dosegajo tudi odlične rezultate na komercialnem področju oglaševanja in socialnih omrežjih. Najresnejši klubi imajo že dolgo svoj televizijski ali spletni kanal, kjer si goreči navijači lahko vsakodnevno ogledajo dogajanje v klubu. Pomemben vidik finančnega uspeha klubov poleg športnega uspeha predstavlja prodaja navijaških izdelkov in trženje blagovne znamke, ki jo klub predstavlja. Nogometni klubski velikani imajo celo svoje Netflix programe - lanska sezona italijanskega Juventusa je bila tako spremenjena v Netflixov dokumentarec. Ključni aspekt pri gradnji nogomtne znamke seveda predstavljajo nogometni superzvezdniki.

V letno spremenljivo elitno skupino nogometnih velemojstrov, ki imajo izjemen marketinški potencial sodijo: Lionel Messi, eden najboljših nogometašov ter sinonim za FC Barcelono; Mohamed Salah, ki je z odlično lansko sezono postal kralj Egipta ter vzornik številnim nogometnim navdušencem v muslimanskem svetu; Neymar, ki s svojo brezhibno tehniko uteleša brazilsko jogo bonito; ter Cristiano Ronaldo. Prav slednji pa je z julijskim prestopom iz madridskega Reala v Juventus povzročil pravi nogometni cunami. Učinek Ronaldovega pretopa se pozna tako na spletu, kot tudi na stadionih širom Italije.

Velika naložba torinskega Juventusa v Cristiana Ronalda - odšteli so 112 milijonov evrov - je logična, tako s športnega, kot tudi s komercialnega vidika, saj so nogometni navijači eni od najbolj zvestih potrošnikov. Ronaldo je še vedno eden od najboljših nogometašev, njegove sposobnosti pa naj bi pripomogle k rezultatskim uspehom kluba. Za plačo mu bodo v štirih letih pogodbe nakazali 120 milijonov. Zaradi Ronaldove popularnosti pa si lahko v klubu obetajo odplačilo večine prestopnega zneska skozi prodajo dresov. Najcenejši, tj. otroški dres, v uradni klubski trgovini stane 77 evrov, vsako minuto prodajo vsaj enega, kar pomeni, da Juventus brez težav pokrije Ronaldovo plačo s pomočjo prodaje njegovih dresov.

Ronaldova popularnost se kaže tudi na spletu. Julij je bil rekorden mesec za Juventus, saj so po podatkih Deportes y Finanzas, kjer se ukvarjajo s športnim menedžmentom, zabeležili najvišji delež interakcij med nogometnimi klubi z uporabniki Facebooka, Twitterja in YouTuba. Zgolj v juliju so pri klubskem YouTube kanalu zabeležil 36,3 milijona ogledov, kar je še enkrat toliko ogledov, kot v prvi polovici leta 2018 skupaj. Več ogledov pa seveda pomeni poč dohodkov iz oglaševanja. Ronaldov efekt se pozna tudi v številu sledilcev na družbenih medijih. Juventus je v juliju zabeležil več kot šest milijonov novih sledilcev, Real pa jih je zgolj na Twitterju v 24 urah po prestopu izgubil slab milijon.

Prihod Ronalda je Juventus izkoristil za vnovično zvišanje cen sezonskih vstopnic. Na tribuni z domačimi navijači se je cena v primerjavi s prejšnjo sezono povišala za 55 evrov in sedaj znaša 595 evrov, kar je daleč največ v Italiji. Sledi Napoli, kjer sezonska vstopnica stane 355 evrov oz. 18,7 na tekmo. Rekord glede najugodnejših cen pa drži novopečeni prvoligaš Frosinone, kjer sezonska vstopnica stane le 30 evrov. Zgolj za primerjavo: pri NK Maribor sezonska vstopnica stane 145, pri NK Olimpija pa 120 evrov.

A učinek se ne konča na torinskem stadionu. Svojevrsten rekord so postavili pri Udineseju, prvoligašu iz sosednje Furlanije-Julijske krajine. V klubu so s cenami vstopnic za prve štiri domače tekme v novi sezoni razburili številne navijače. Vstopnice za gostujoči sektor proti ekipi Torina stane 20 evrov, za tekmo z Juventusom, ki bo na sporedu v začetku oktobra pa so cene trikrat višje. Podobno velja tudi za ostale tribune, dvoboj domače ekipe z Juventusom bo gledalce na centralni tribuni stal kar 140 evrov. Dvoboj s Torinom pa si je mogoče ogledati za zmernejšo ceno 45 evrov. Pri Udineseju so se za tekmo z Juventusom torej odločili uvesti Ronaldov davek.

V nogometu velja prepričanje, da nogometaš ne more biti večji in pomembnejši od kluba. Ronaldo in ostali nogometni superzvedniki pa dokazujejo, da so v virtualnem svetu večji in pomembnejši od klubov katerih barve branijo vsak teden na zelenicah. Peščica klubov s pridom izkorišča njihov marketinški potencial.. Z akumulacijo kapitala in investiranjem v mlade talente, ki jih nato posojajo v manjše klube, kjer se lahko bolje razvijejo, si taki klubi zagotovijo nogometno hegemonijo. S tem ustvarjajo koncentracijo lastništva nogometnega talenta v najboljših klubih, kar še povečuje neenakost med nogometnim vrhom in preostalimi, perifernimi klubi, ki si nakupa Ronalda ali Messija ne morejo privoščiti. Zaradi vsakoletne inflacije cen vstopnic, ki so odraz vedno večje potrošnje klubov pa si lahko oglede tekem v živo privošči čedalje ožji krog ljudi.