"Novinarji, izostrite svoje novinarsko pero še bolj kot do zdaj!"

V celoti objavljamo pismo publicistke Vesne Arhar Štih, ki ga je ob potrditvi Marjana Šarca za novega predsednika vlade naslovila predvsem novinarkam RTV Slovenije

Režiserka in publicistka Vesna Arhar Štih.

© Borut Peterlin

Najprej moje čestitke Marjanu Šarcu in vsem, ki vam je uspelo, da smo dobili novega predsednika vlade! In uspešno delo naprej 13. septembra in potem še naprej vsa štiri leta!

In zdaj, ko je prvo dejanje sestavljanja nove vlade za nami, svetujem novinarkam, predvsem tistim na RTV Slovenija, naslednje: izostrite svoje novinarsko pero še bolj kot do zdaj! Še naprej prakticirajte zasliševanje svojih gostov v vseh govornih oddajah neusmiljeno ostro! Še bolj kot ste s tem načinom grenili življenje Cerarju in njegovi ekipi, grenite življenje Marjanu Šarcu. Kaj pa se sili, mladenič srednjih let, brez izkušenj, v visoko politiko! Pa še s pedigrejem komika! A takole, na uho, pozor: ne podcenjujte komikov, nikoli! To so v resnici zelo resni ljudje in z velikim občutkom za dogajanje v času in prostoru! Nekateri celo nesramno jasnovidni!*

Šarcu in njegovi ekipi glejte neusmiljeno pod prste, vesoljnemu slovenstvu obelodanite vsako najmanjšo napako, vsako nepravilno izrečeno pa tudi neizrečeno misel; mrcvarite jih tako, da bo njihovo delo potekalo z najtežjimi utežmi na nogah in rokah! Prav tako na dolgo in široko komentirajte vsak čivk opozicije; bolj ko bo negativen in žaljiv, večkrat ga ponovite. Ne samo med informativnimi oddajami, iz njih naredite reklamne spote, vrtite jih vsake pol ure, pa med napovedjo Vremena čivke čivknite vsaj dva do trikrat! Za popestritev! Saj takrat vaš program gleda največ ljudi! Naj tudi Šarčeva ekipa ve in na svoji koži občuti, kaj se to pravi, hoteti v državi narediti red, njenim državljanom pa zagotoviti boljše življenje. In kot do zdaj, izogibajte se resnično resnim problemom; z lopovi, kradljivci in psihopati delajte obzirno in v rokavicah, kot pravimo. In ne pozabite ostati na takem (po)govornem nivoju, ki ga razumejo tudi in predvsem vztrajni podporniki šankov, četudi sedijo za gostilniškimi mizami. Ker je teh veliko, je treba govoriti v jeziku večine! Novinarkam na nacionalki še svetujem: ne dopustite, da bi se v naših Butalah lahko izcimilo kaj dobrega in pozitivnega! Bog ne daj! Ne dopustite novi vladi, da bi se ob katerem koli problemu predolgo usklajevala in se med usklajevanjem celo razhajala v določenih pogledih! Kaj se pa to pravi! Biti mora enotna in na prvo žogo uglašena na prav vseh področjih! Prisluškujte ne le njihovim pogovorom, ampak tudi mislim in celo v njihove sanje si izborite dostop! In potem jih povabite v vaše oddaje, jih vrtite in sučite na ražnju, bodite do skrajnosti nevljudne. Pa saj to že obvladate. Novinarke na RTV SLO ste vendar nad državljani, nad zakonodajno in izvršilno oblastjo! Ste najmočnejši bič, neizprosne zasliševalke, tožnice in sodnice v eni osebi. Nikogar ni nad vami, nihče vam ne oporeka! Ste pravi vzor vsevednosti in nezmotjivosti! Čeprav vemo, da znate svoje novinarske in človeške napake skriti in pomesti pod preprogo, kot je vaš priljubljen rek! Grešite in delate napake kot mi vsi, ampak:»Samo ne javno, to je glavno, le na štiri oči…«**; med vami ni prerivanja; ni borbe za več minut na ekranu. Ja, vrana vrani, pa oči, pa kljun! Saj poznate to!

Priznam, ertevejevske novinarke niste le velike mojstrice v nevljudnem zasliševanju svojih gostov, ste tudi velike mojstrice v hitrem govorjenju. Za vas ločila v stavkih ne veljajo, pomen pike vam tudi ni poznan. Gosti v studiu vas preprosto ne dohajajo! Zato predlagam , da v svoji hiši organizirate tečaj hitrega govorjenja (beri blebetanja) vseh, ki jih nameravate povabiti pred kamere. Kajti za vas je nedopustno, da gosti, ki jih, posamič ali množično nabašete pred kamere, da govorijo v svojem osebnem, normalnem ritmu govora. Sram naj jih bo! Naj se naučijo: kdor hitro govori, tudi hitro misli! Nič razmišljanja! Nič cincanja! Samo takoj in na kratko! NA KRATKO! Kdor temu načinu ne bo kos, pa ga izurite takole: namesto odgovora, naj oseba prikima ali odkima ali pa dvigne roko; levo, če gre za levo usmerjeni odgovor in desno, če gre za desno usmerjeni odgovor; obe, če je odgovor neopredeljen. Tako boste pridobili tudi na času in ko bodo ponovno kakšne državnozborske volitve ali pa volitve lokalnega značaja, vam bo tak način odgovarjanja prišel zelo prav! Saj ste vedno v časovni stiski! Gledalci bomo razumeli, ko je v studiu med 20 do 40 gostov, v oddaji dolgi uro in pol, petkrat prekinjeno z reklamami, z dolgimi, zamotanimi novinarskimi vprašanji, da je to najbolj praktična rešitev! In ostanite še naprej čim bolj nesramne. Vsaka vaša informativna oddaja mora biti polna adrenalina, ki naj pljuska v naše stanovanjske prostore! Če je problem »mičken«, ga napihnite! Temperatura v studiu naj bo tik pred vreliščem! Vsak večer, še zlasti v Odmevih! Za boljši spanec!

Sama pa bom napisala priporočilno pismo velikim evropskih televizijam, naj gledajo informativne oddaje naše osrednje televizije, naj se ob njih učijo, kako jih voditi! Oni namreč, tam, v tujih medijih, še vedno po starem: na miren in nevtralen način gledalce seznanjajo z dogodki doma in po svetu, so vljudni, goste poslušajo, jih ne prekinjajo, jim ne skačejo v besedo, jih ne priganjajo z »bodite kratki«, »na kratko«, jih ne nagrajujejo z besedico »dobro«. Sumim, da tuje novinarje in voditelje informativnih oddaj, tudi športnih, govorno izšolajo, saj so njihovi glasovi prijetni za uho, niso hreščeči in ostri! Novinarji teh tujih postaj v intervjuje ne vnašajo ne panike ne histerije, tudi ob neprijetnih temah! Večinoma se pogovori odvijajo sede, v foteljih ali vsaj na stolih, stoje le med kratkimi izjavami! Vendar tudi tam niso brez napak: voditelji informativnih oddaj tujih televizij prav nesramno skrivajo svoja osebna politična prepričanja!

Zato podpiram prefinjeno neverbalno izražanje ertevejevskih novinark, kateri slovenski politični opciji so bolj naklonjene. To počno z mimiko obraza, s tonom govora, v načinu postavljanja vprašanj.

Podpiram ertevejevske novinarke, da z »nepriljubljenimi« gosti, ravnajo strogo, ostro in neusmiljeno! Predlagam, da kdaj pa kdaj, zlasti novinarka Bobovnik, (ja, novinarka, ker so na FF ukinili moški spol pri poimenovanju poklicev), torej zlasti novinarka Bobovnik, ki ni skoraj nikoli nižja od svojih sogovornic in sogovornikov, kdaj pa kdaj lahko koga tudi klofne! Kot pika na i. Sogovornice ni vljudno klofutati, saj je vendar ženska, zato pa naj ji nameni dolg, globok in pomenljivo oster pogled (ki ga mora kamera seveda ujeti, novinarka Bobovnik pa ta pogled dodelati do perfekcije).

Aja, da ne pozabim, opazila sem, ker sem morala mesec dni veliko preležati in sem imela ves dan prižgano televizijo, da na RTV Slovenija pravzaprav vrtijo reklame od jutra do večera, vmes pa nanizajo nekaj oddaj z govornega področja, tu in tam kakšno dobro oddajico, seveda dva do trikrat prekinjeno z reklamami, kar se ponovi še v dobrih filmih in nadaljevankah, tudi če niso daljše od pol ure! In ker je program RTV Slovenija pravzaprav en sam velik 24-urni reklamni blok, predlagam, da odjemalke in odjemalci električne energije prenehamo plačevati RTV naročnino!

Pa še tale nasvet osrednji slovenski televiziji: Ker ves dan vrtite reklamne spote in prodajne oddaje, vmes umeščate informativne oddaje, ki se končajo tam nekje okrog 23. ure, ukinite oddaje, ki kvarijo to programsko shemo. Rotim vas, pustite nam samo reklame! Osrednji program RTV SLO naj bo temeljito očiščen vseh potopisnih oddaj s prijazno in vljudno Mojco Mavec, odstranite peščico kulturnih oddaj in zateženih filmov, (kdo jih bo pa še gledal po 23. uri??)! Ukinite zabavne in malo manj zabavne nadaljevanke in nanizanke, pa dobre in malo manj dobre celovečerne filme! Ne prekinjajte tekočega predvajanja reklam s temi nepotrebnimi in dragimi oddajami! Ohranite nam le reklame, reklame, reklame, vmes govorne oddaje oziroma informativni programi, tu in tam še kakšen prenos popevk, pa narodno-zabavne veselice prifarskega domoljubnega značaja. Ja, in obvezno Možino! Tako! Potem pa, lubi Slovenci, ko se bo ta reklamno-informativno-domoljubni dan na RTV Slovenija okoli polnoči končal, hitro umit ritke pa zobke pa spat! Ali pa na urgenco in v čakalne vrste. Ker pri takem programu je nemogoče ostati zdrav, ne na duhu ne na telesu!

*Charles Chaplin, angleški filmski igralec, režiser, producent, komik (1889 – 1977). Leta 1937 začne s snemanjem filma Veliki diktator, satirično parodijo na Hitlerja in nacizem, torej v času, ko večina evropskih politikov (in novinarjev) Hitlerja še niso jemali preveč resno. Premiera je bila v ZDA, septembra 1940.

** Ermanno Wolf-Ferrari: Štirje grobijani (prevod S. Samec)

Vesna Arhar Štih Ljubljana, 19. 8. 2018