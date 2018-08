Bo Elon Musk uničil, kar je ustvaril?

Za New York Times je dejal, da je najhujše za Teslo, njega osebno pa najhujše še čaka

Musk je po besedah Alexa Daviesa neke vrste Herkul. Zaradi naporov, ki jih je vložil v to, kar je naredil, je očitno znorel. Zdaj grozi, da bo uničil, kar je naredil.

Zvesti podporniki ga še vedno častijo. A ustanovitelj in prvi mož podjetja Tesla Elon Musk ne dobiva več pozitivnih velikih časopisnih naslovov, čeprav je v zadnjem času objavil kar nekaj novic o uspehih. Milijarder Musk je v težavah tudi zato, ker s svojimi sporočili, ki jih pošilja prek Twitterja ves čas povzroča ogorčenje. Ključna točka v pogovoru za New York Times je po oceni Alexa Daviesa v Wired bila njegova trditev, da se je pripravljen odpovedati položaju predsednika uprave podjetja Tesla.

»Če imate koga, ki ta posel lahko opravlja bolje, mi prosim povejte. Lahko ga dobi,« je dejal. Na splošno gledano je neumnost verjeti, da nihče ni sposoben voditi podjetja Tesla. Sposobni so ga voditi številni vodilni v največjih avtomobilskih podjetjih, ki so večinoma večja, učinkovitejša in dobičkonosnejša. Verjetno bi lahko bil nekdo drug boljši vrhunski menedžer. Če pogledamo nekoliko globlje, pa pridemo do razlogov, zakaj Elona Muska ni mogoče preprosto zamenjati. Ni le predsednik uprave, za mnoge je tudi legenda.

Začne se že z zgodovino družbe Tesla. Leta 2003, ko je bilo ustanovljeno, so bili na prodaj še avtomobili, ki so pokurili ogromno goriva, recimo Hummer H2, najbolj priljubljene električne avtomobile pa smo lahko videli na igriščih za golf. Ameriška avtomobilska industrija je do novincev brutalna, zato je bilo takrat prepričanje, da je z električnimi vozili mogoče uspeti, neumnost. Skeptiki so leta čakali, da bi lahko Teslo pokopali poleg Tuckerja 48, DeLoreana in Fiskerja.

A Musku je uspelo narediti električne avtomobile, ki so vozni, do neke mere avtonomni in enostavno jih je mogoče napolniti – celo z lastno infrastrukturo. Predvsem pa jih je naredil poželenja vredne. Tesla je postal statusni simbol. Na čakalnem seznamu za nakup modela 3 je okrog 400 tisoč ljudi. Podjetje Tesla je dokazalo, da za proizvodnjo avtomobilov v ZDA ni treba biti GM, Ford ali Chrysler. Prav tako se ni treba imenovati BMW, Mercedes ali Lexus, da bi Američane prepričal, da kupijo luksuzni avtomobil.

Musk je istočasno vodil SpaceX, družbo za komercialne polete v vesolje. Pod njegovim vodstvom je s tem, ko je vstopila v raziskave raket, konkurirala letalskim velikanom, kot je Boeing. Obljubil je naselitev Marsa. K življenju je obudil industrijo vozil prihodnosti hyperloop, se poskusil na področju umetne inteligence, dobil naročilo za gradnjo predora pod Chicagom.

Na poti do teh uspehov je Musk krasil naslovnice časopisov, bil je spodbuda za voditelje, nastopal je v pogovornih oddajah, televizijski seriji Simpsonovi. Javnost mu je manjše spodrsljaje, kot je, da tiste, ki dvomijo vanj oziroma se mu zoperstavijo, obravnava kot »sovražnike«. predvsem zaradi velikih pogumnih idej in njihove uresničitve večinoma odpuščala.

V zadnjem letu je ta dobropis večinoma zapravil. Alex Davies razlaga, da je to predvsem posledica Muskovega največjega podjetniškega izziva – množične proizvodnje modela 3 za 35 tisoč dolarjev. To je avtomobil, ki so ga v Tesli dolgo obljubljali. Kupcem naj bi omogočil vožnjo brez onesnaževanja okolja, delničarjem pa prinašal dobičke. Tesla bi z njim postal pravi proizvajalec avtomobilov. Musk je zanj nenehno postavljal ambiciozne cilje in roke, ki jih ni uresničil. Vlagatelji so se na to že navadili, ker pa je od modela 3 odvisna prihodnost podjetja, so povečali pritisk. Tako so se pri proizvodnji pojavile nepredvidene težave.

Julija je ozmerjal tiste, ki so trdili, da je bila njegova ponudba za reševanje skupine tajskih dečkov iz jame bolj samopoveličevanje kot resna ponudba. V istem tednu je moral pojasnjevati, zakaj je eni od organizacij republikanske stranke doniral 40 tisoč dolarjev, čeprav veliko republikancev ne priznava podnebnih sprememb.

»To leto je najtežje in najbolj boleče v moji karieri,« je za New York Times dejal Elon Musk. Svojih skrbi nima več pod nadzorom. V prvi polovici leta se je spravil na medije, na eni od telekonferenc z vlagatelji je žalil analitike, napadel je nacionalno agencijo za varnost prometa (National Transportation Safety Board - NTSB).

V zadnjem tednu junija je Tesli vendarle uspelo v enem tednu proizvesti več kot 5000 modelov 3. To je število, za katerega je Musk verjel, da mu bo prineslo več prihodkov od prodaje kot znašajo stroški proizvodnje in podjetju zagotovilo rentabilnost. Družba Tesla je hkrati začela ponujati več različic avtomobila. Kazalo je, da so vlagatelji upravičeno verjeli v Muska.

Ta pa se je zapletal v vedno nove težave. Julija je ozmerjal tiste, ki so trdili, da je bila njegova ponudba za reševanje skupine tajskih dečkov iz jame bolj samopoveličevanje kot resna ponudba. V istem tednu je moral pojasnjevati, zakaj je eni od organizacij republikanske stranke doniral 40 tisoč dolarjev, čeprav veliko republikancev ne priznava podnebnih sprememb. Dokler je tekla proizvodnja modela 3, ki je vlagateljem zagotavljala prihodek, so mu ti spodrsljaje večinoma odpuščali.

Prejšnji teden je povzročil nov šok. Prek Twitterja je sporočil, da razmišlja o privatizaciji Tesle, za kar ima zagotovljeno financiranje. Tečaj delnice Tesle je močno zrasel, komisija za borzni nadzior (SEC) je postala nezaupljiva. Njeno nezaupanje je postalo še večje, ko je Musk čez nekaj dni priznal, da z »zagotovljeno« ni mislil res zagotovljeno. SEC je uvedla preiskavo in grozi mu visoka globa. Jezni vlagatelji so proti njemu vložili že štiri odškodninske tožbe.

Za New York Times je Elon Musk dejal, da je najhujše za Teslo, njega osebno pa najhujše še čaka. To ni slab znak samo za vlagatelje v njegovo podjetje, ampak za vse, ki verjamejo v avtomobile, ki ne škodujejo okolju, za vse, ki želijo poleteti v vesolje in verjamejo na boljšo prihodnost.

Musk je po besedah Alexa Daviesa neke vrste Herkul. Zaradi naporov, ki jih je vložil v to, kar je naredil, je očitno znorel. Zdaj grozi, da bo uničil, kar je naredil.