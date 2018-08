Ples je najbolj človeška umetnost

Trinajsta izdaja mednarodnega festivala Front@ sodobnega plesa v Murski Soboti bo gostila 6 plesnih predstav iz Španije, Slovaške, Belgije, Italije, ZDA in Slovenije

Mud Gallery: La Intrusa

Med 29. avgustom in 1. septembrom bo v Murski Soboti potekal festival Front@ sodobnega plesa v produkciji Zavoda Flota, ki bo že trinajsto leto zapored gostil mednarodno uveljavljene in priznane ustvarjalce s področja sodobnega plesa. Podnaslov letošnjega festivala je Resno in zaresno, v štirih festivalskih dneh pa se bo zvrstilo 6 plesnih predstav iz Španije, Slovaške, Belgije, Italije, ZDA in Slovenije. Že tradicionalno se bodo na festivalu predstavili mladi nadarjeni plesalci z mednarodnega tekmovanja OPUS 1.

"Umetniško ustvarjanje je resna stvar, ni pa resnobna. Ples je najbolj človeška umetnost, plesalčevo telo v akciji pa misel, prelita v konkretno. Umetnost je živahno polje komunikacije, mnogoterih načinov in različnih odzivov, ki osmisli naša življenja onkraj splošne obsedenosti s koristnostjo in unovčljivostjo. Je del življenja. Umetniško ustvarjanje pa zahteva predanost. In ta vodi do izjemnosti," je v katalogu zapisal umetniški vodja festivala Matjaž Farič.

Na otvoritvenem dnevu festivala (29. avgusta) bo najprej na Odprtem odru nastopila Lia Ujčič, prejemnica OPUS produkcijske nagrade 2017, ki se bo predstavila s solom Indultado, sledila pa bo najnovejša predstava Guya Naderja in Marie Campos - GN I MC Set setov, ki generira ponavljanje in ritem v gibanju teles, ki se nenehno upirajo težnosti, kot metaforo za ponavljajočo se naravo same eksistence in ideje vztrajnosti.

"Umetniško ustvarjanje je resna stvar, ni pa resnobna. Ples je najbolj človeška umetnost, plesalčevo telo v akciji pa misel, prelita v konkretno. Umetnost je živahno polje komunikacije, mnogoterih načinov in različnih odzivov, ki osmisli naša življenja onkraj splošne obsedenosti s koristnostjo in unovčljivostjo. Je del življenja." (Matjaž Farič, vodja festivala)

V četrtek, 30. avgusta bo na ogled predstava Galerija blata / Živali s čudovito kožo, avtorjev Virginie Garcia in Damiána Muñoze – La Intrusa, ki sta pred leti že navdušila festivalsko občinstvo. Predstava raziskuje proces sprejemanja in preobrazbe ran, da bi jih spremenili v čudovite brazgotine.

V petek, 31. avgusta bodo nastopili Anton Lachky Company s predstavo Risanka, ustvarjeno posebej za otroke od šestega leta naprej in njihove družine. V nadrealistični pripovedi štiri like obsedejo njihovi notranji ustvarjalni demoni in ustvarijo nesmiseln in smešen vrtinec plesa, glasbe in iger. Na Grajskem dvorišču bo jazz koncert multiinstrumentalista Kristijana Krajnčana in ameriškega pihalca Dana Kinzelmana, ki se bosta prvič srečala na istem odru, sledila pa bo projekcija večkrat nagrajenega plesnega dokumentarca African Cypher režiserja Bryana Littla, v katerem spremljamo priprave najstnikov na tekmovanje Beat Battle 2012. Mladostniki, ki živijo in rastejo v težkih okoliščinah, polnih brezupa, drog, nasilja, revščine, razbitih domov, zaznamovani s preteklostjo, se soočajo in premagujejo težave s strastjo in pogumom ter iščejo svojo pot prek plesa.

Zadnji dan festivala (1. septembra) se bo začel s programom OPUS 1 - izbrane plesne miniature mladih plesalcev, sledili pa bosta predstava Kudoku, v kateri bosta skupaj nastopila koreograf Daniele Ninarello in skladatelj Dan Kinzelman ter predstava Chorus avtorjev Žigana Krajnčana, Gašperja Kunška in Jana Krmelja, ki jih ples zanima kot transgresivna gesta, ki lahko preseže normirano in stvarno.