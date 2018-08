Bo kdo sploh odgovarjal za ločevanje otrok od staršev?

Trumpova administracija je bila presenečena nad odzivom javnosti zaradi ločevanja otrok od staršev beguncev

© Heather Heiney

Skupina okrog dvajset uradnikov se od sredine julija vsak teden sestane na agenciji za carine in varovanje meja v Washingtonu. Iščejo rešitve, kaj bi administracija predsednika ZDA Donalda Trumpa morala narediti potem, ko je propadla predsednikova politika ničelne tolerance do migrantov. Trump je z njo zahteval, da je treba kazensko preganjati vsakogar, ki protizakonito prestopi mejo ZDA. Na podlagi te zahteve so na meji od staršev ločili več kot 2500 otrok. Trump je s politiko ničelne tolerance želel spremeniti azilni sistem ZDA.

Dosedanji pogovori uradnikov po poročanju New Yorkerja niso prinesli priznanja, da je Trumpova administracija z ločevanjem otrok od družin šla predaleč, ampak, da je v prihodnje takšne ukrepe treba uveljavljati bolj pametno. Torej, da v javnosti ne bodo več izzvali protestov.

V prihodnjih dneh nameravajo dati na mizo prvi sveženj predlogov za katere ni nujno, da so v skladu z veljavnimi zveznimi zakoni in sodbami sodišč, kot je dogovor Flores, ki vsebuje zaščite za obravnavo begunskih otrok in smernice, koliko časa jih je dovoljeno imeti v pridržanju.

Novinar Jonathan Blitzer piše, da to ni presenečenje, kajti do zdaj še nikomur v administraciji Donalda Trumpa ni bilo treba prevzeti odgovornosti za ločevanje otrok od staršev beguncev, čeprav je dokazov o velikanskih človeških žrtvah in administrativnih napakah ogromno.

Uradniki že več let opozarjajo, da begunci izkoriščajo milejšo zakonodajo, ki velja za tiste, ki potujejo v ZDA z otroki. Sistem zagotovo ni brezhiben, toda namen politike ničelne tolerance je bil poslati sporočilo o strogosti brez primere pri obravnavi nezakonitih priseljencev. Administracija ni pojasnila razloga za kazenski pregon staršev z otroci medtem ko mnogo odraslih brez otrok ni preganjala, piše v poročilu univerze Syracuse. Michelle Brané iz komisije za ženske pravi, da je zanjo še vedno nerazumljivo, da nikomur za to ni bilo treba odgovarjati.

Eden od nekdanjih vladnih uradnikov pojasnjuje, da so glavni pobudniki politike ničelne tolerance člani skrivne klike nasprotnikov priseljevanja v beli hiši, ministrstvu za domovinsko varnost in ministrstvu za pravosodje. Pogovore sta vodila svetovalec Donalda Trumpa Stephen Miller in svetovalec v ministrstvu za pravosodje Gene Hamilton. »Imeti hočejo drugačno Ameriko, kar jim uspeva,« pravi uradnik, ki sodeluje v pogovorih. Zdaj pripravljajo nov poskus zmanjšanja števila beguncev, ki jim je dovoljeno ostati v ZDA. Zaradi propada politike ničelne tolerance svojih stališč niso spremenili, še več, Miller je v vladi pridobil še več podpornikov. Med najtesnejšimi sodelavci predsednika Trumpa velja za »hodečo enciklopedijo« za področje priseljevanja.

Okrog 560 otrok je še vedno ločenih od staršev, med njimi je 24 starih pet let ali manj. Starše od 360 teh otrok so iz ZDA že izgnali. Med 700 in 800 otrok so v zavetiščih združili s starši, a razmere v teh zavetiščih so zelo slabe. Približna polovica staršev, ki so jim vrnili otroke, ima odločbo za izgon iz ZDA. Te družine imajo dve možnosti: ali se starši in otroci odločijo, da jih skupaj izženejo iz ZDA, ali pa otrok ostane in počaka, da pristojni organi odločijo, ali lahko ostane ali ne. Sodnica Dana Sabraw je izdala odločbo o začasni ustavitvi izgona staršev, ki so se lahko združili z otroki, da bodo imeli več časa za posvete z odvetniki. Novinarka Dara Lind je na Voxu po tej odločitvi napisala, da je vprašanje, kdaj jih bodo izgnali, ne ali jih bodo.

Jonathan Blitzer pa je uradnika, ki sodeluje v pogovorih, vprašal, ali so protesti javnosti zaradi ločevanja staršev od otrok presenetili vlado. Odgovoril je, da so jo. V Beli hiši so pričakovali, da bodo otroci poslani v urad za begunce, njihove starše bodo izgnali in nihče se za to ne bo zmenil. Čeprav je zdaj jasno, da javnost politike ničelne tolerance ne podpira, Trumpova administracija vztraja pri njej.