REJVikend

Ne veste kam v petek in soboto zvečer? Ekipa Bojler bo na Letnem vrtu in v Gala hali pripravila 9-urni maraton ob 25. obletnici Metelkove, na katerem bo nastopila ameriška DJ-ka in producentka Jubilee. Ta velja za eno od protagonistk newyorške založbe Mixpak, ki predstavlja gonilno silo novega vala dancehalla, cluba in bassa. Pri celovečernem mešanju žanrov od old-school Miami bassa in electra do novega vala rapa in klubske elektronike ji bodo pomagali Bojler rezidenti.

Jubilee

Petek, 7. september

(18.00): Centralna postaja Ljubljana: Petek (Perodinamika)

(19.00): Božidar Ljubljana: Christian Kroupa (DJ set)

IdKCQhtt4zg

(21.00): Pritličje Ljubljana: Celovečerec (DJ Darko)

(21.00): Letni vrt & Gala hala (Metelkova) Ljubljana: Bojler w/ Jubilee (Club Bojler: Jubilee, Peglasus b2b KMN, TMA, cl_tr; VJ: Smech. The Wine Up Garden: DJ Verso, Futon)

YNvSGQywWlY

(23.00): Channel Zero (Metelkova) Ljubljana: Elektroliza (Detroit In Effect, DJ Xed, Le Chocolat Noir, Ocular)

-SXm4tz7q64

(23.00): Klub Monokel (Metelkova) Ljubljana: Nani Mo (R36, Tetsuo, Torkar, Liara, T'Soni)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: Škandal (DJ Marino)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4 (Symann, Softskinson, Moare)

CW9mOEjpWY4

Sobota, 8. september

(22.00): Coco Cafe Portorož: Shades of House (Adonov)

(23.00): Klub Tiffany (Metelkova) Ljubljana: House of Tiffany (DJ Protein)

(23.00): Gala hala (Metelkova) Ljubljana: 25. obletnica Metelkove (Tristiana, Beluga, Drof, Desi Mir, Zwook)

(23.59): K4 Ljubljana: UVK4 x 56315:ascent (Tschimy, simon$ezdie, Junker, Luza )